Очиститель солнечных батарей RM 99, 10л

Для чистки солнечных батарей. Чистящее средство RM 99 не нужно смывать. Растворяет кальций. Отличный эффект очистки при всех типах жесткости воды. Сертификат от DLG (German Agriculture society). Удаляет даже стойкие загрязнения (птичий помет, пыльцу, сажу и пыль,жирные пятна).Предварительное разбавление : 1 : 3 Продуктивность 5 - 10 ml : m2 или 10l: до 1850 m2pH : 9

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
pH 9
Вес (с упаковкой) (кг) 10,34
Свойства
  • Победитель Pulire Innovation Award 2013
  • Для удаления стойких и жирных загрязнений
  • Удаление известкового налёта при любом уровне жесткости воды, даже без использования системы по смягчению воды
  • Высыхание очищенных поверхностей без образования полос и разводов
  • Снижает последующие загрязнения
  • Не повреждает солнечные и фотоэлектрические батареи, а также стеклянные и пластиковые покрытия, анодированные и обычные алюминиевые профили
  • Деликатная обработка поверхности благодаря скользящим чистящим щеткам
  • Протестировано в DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
  • Очень эффективный
  • Безвредный слив в городскую канализацию
  • Простота биоразложения (в соответствии с директивой OECD)
Очиститель солнечных батарей RM 99, 10л
Очиститель солнечных батарей RM 99, 10л
Очиститель солнечных батарей RM 99, 10л
Очиститель солнечных батарей RM 99, 10л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть
Совместимая техника
Области применения
  • Солнечные и фотоэлектрические системы
Принадлежности