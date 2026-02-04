Очиститель солнечных батарей RM 99, 20л
Для чистки солнечных батарей. Чистящее средство RM 99 не нужно смывать. Растворяет кальций. Отличный эффект очистки при всех типах жесткости воды. Сертификат от DLG (German Agriculture society). Удаляет даже стойкие загрязнения (птичий помет, пыльцу, сажу и пыль,жирные пятна).Предварительное разбавление : 1 : 3 Продуктивность 5 - 10 ml : m2 или 10l: до 1850 m2pH : 9
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|pH
|9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|21,15
Свойства
- Победитель Pulire Innovation Award 2013
- Для удаления стойких и жирных загрязнений
- Удаление известкового налёта при любом уровне жесткости воды, даже без использования системы по смягчению воды
- Высыхание очищенных поверхностей без образования полос и разводов
- Снижает последующие загрязнения
- Не повреждает солнечные и фотоэлектрические батареи, а также стеклянные и пластиковые покрытия, анодированные и обычные алюминиевые профили
- Деликатная обработка поверхности благодаря скользящим чистящим щеткам
- Протестировано в DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
- Очень эффективный
- Безвредный слив в городскую канализацию
- Простота биоразложения (в соответствии с директивой OECD)
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
Совместимая техника
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 Classic
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 10/21-4 М Classic
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA (с автоматическим барабаном для шланга)
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/18-4 St
- HDS 8/18-4CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HG 43
- HG 64
- HWE 12/20-42kW
- HWE 860
Области применения
- Солнечные и фотоэлектрические системы