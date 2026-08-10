Порошковый автомобильный шампунь PressurePro RM 22, 20кг
Порошкообразный сильнодействующий шампунь для устойчивых жировых, масляных и минеральных загрязнений. Идеально подходит для очистки транспортных средств / двигателей. Не содержит НТА.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (кг)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|12,7
|Вес (кг)
|20
|Вес (с упаковкой) (кг)
|20,265
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|540 x 640 x 120
Свойства
- Эффективный шампунь-порошок для АВД
- Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
- Эффективность очистки при любых температурах.
- Быстродействующее средство.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит фосфатов
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
Области применения
- Транспорт и транспортное оборудование
- Мойка кузова автомобиля/двигателя
- Очистка деталей
- Обезжиривание поверхностей