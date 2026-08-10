Порошковый автомобильный шампунь PressurePro RM 22, 20кг

Порошкообразный сильнодействующий шампунь для устойчивых жировых, масляных и минеральных загрязнений. Идеально подходит для очистки транспортных средств / двигателей. Не содержит НТА.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (кг) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 12,7
Вес (кг) 20
Вес (с упаковкой) (кг) 20,265
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 540 x 640 x 120
Свойства
  • Эффективный шампунь-порошок для АВД
  • Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
  • Эффективность очистки при любых температурах.
  • Быстродействующее средство.
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит фосфатов
  • Не содержит NTA
Порошковый автомобильный шампунь PressurePro RM 22, 20кг
Порошковый автомобильный шампунь PressurePro RM 22, 20кг
Порошковый автомобильный шампунь PressurePro RM 22, 20кг
Порошковый автомобильный шампунь PressurePro RM 22, 20кг
Порошковый автомобильный шампунь PressurePro RM 22, 20кг
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Очистка деталей
  • Обезжиривание поверхностей