Щелочное активное чистящее средство PressurePro RM 81, 200л
Высококонцентрированное универсальное активное чистящее средство, не повреждающее обрабатываемые поверхности. Удаляет сильные масляно-жировые и минеральные загрязнения. Подходит для мойки автомобилей, двигателей и тентов.
Щелочное активное чистящее средство Kärcher PressurePro RM 81 – универсальный продукт для чистки высоким давлением, позволяющий решать широкий спектр задач. Средство не содержит силикона и способствует эффективной работе отстойников. Оно подходит как для мойки автомобилей, двигателей и тентов на транспортных предприятиях, так и для очистки сельскохозяйственной техники. Высококонцентрированный продукт, не повреждающий обрабатываемые материалы, эффективно устраняет также сильные масляные, жировые, белковые и сахаристые загрязнения на предприятиях пищевой промышленности. Его можно использовать для наведения гигиенической чистоты на фабриках-кухнях и в мясоразделочных цехах, в частности для очистки транспортеров, ящиков, бочек и других поверхностей, а также для уборки в холодильных камерах. Чистящее средство PressurePro RM 81 пригодно и для применения в аппаратах высокого давления с подогревом воды, в т. ч. в режиме парообразования (до 150 °C).
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|200
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|12,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|230
Свойства
- Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
- Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
- Эффективность очистки при любых температурах.
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Придает приятный свежий запах
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
- Не содержит фосфатов
- Не содержит силикон
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
Совместимая техника
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 Classic
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 10/21-4 М Classic
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA (с автоматическим барабаном для шланга)
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/18-4 St
- HDS 8/18-4CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HWE 12/20-42kW
- HWE 860
Области применения
- Транспорт и транспортное оборудование
- Мойка кузова автомобиля/двигателя
- Очистка деталей
- Обезжиривание поверхностей
- Чистка тентов
- Очистка полов и поверхностей