Щелочное средство для пенной чистки PressurePro RM 91 Agri, 10л

Средство для пенной чистки, превосходно растворяет жир и без труда удаляет органические загрязнения, например, от навоза. Идеальный вариант для уборки птичников, свинарников и коровников, а также для чистки доильного оборудования.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (с упаковкой) (кг) 11,2
Свойства
  • Имеет отличные свойства по растворению смазочных материалов и легко удаляет органические загрязнения как навоз, грязь и остатки пищи.
  • 100% биоразлагаемый
  • Не повреждает другие материалы (ингибиторы коррозии)
  • Никаких негативных последствий для дренажных систем
Щелочное средство для пенной чистки PressurePro RM 91 Agri, 10л
Щелочное средство для пенной чистки PressurePro RM 91 Agri, 10л
Щелочное средство для пенной чистки PressurePro RM 91 Agri, 10л
Щелочное средство для пенной чистки PressurePro RM 91 Agri, 10л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Уборка в животноводческих и доильных помещениях
  • Очистка полов и поверхностей
  • Уборка в санитарных помещениях
Принадлежности