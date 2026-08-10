Щелочное средство для размачивания грязи PressurePro RM 92 Agri, 10л

Реагент смягчает сухой навоз, что позволяет уменьшить время очистки и сэкономить воду. Идеален для очистки конюшен, хлевов и молочных заводов

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (с упаковкой) (кг) 13,2
Свойства
  • Имеет отличные свойства по растворению смазочных материалов и легко удаляет органические загрязнения как навоз, грязь и остатки пищи.
  • Справляется даже с высохшим навозом
  • 100% биоразлагаемый
  • Не повреждает другие материалы (ингибиторы коррозии)
  • Никаких негативных последствий для дренажных систем
Щелочное средство для размачивания грязи PressurePro RM 92 Agri, 10л
Щелочное средство для размачивания грязи PressurePro RM 92 Agri, 10л
Щелочное средство для размачивания грязи PressurePro RM 92 Agri, 10л
Щелочное средство для размачивания грязи PressurePro RM 92 Agri, 10л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
Области применения
  • Уборка в животноводческих и доильных помещениях
Принадлежности