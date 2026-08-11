Системное средство защиты аппаратов Advance 2 RM 111, 1л
Системное средство защиты для аппаратов высокого давления с подогревом воды, эффективно защищающее нагревательный змеевик и другие водопроводящие детали от образования отложений извести при работе с жесткой водой и коррозии, вызываемой мягкой водой.
Известковые отложения, образующиеся при работе с жесткой водой, или коррозия, вызываемая мягкой водой, снижают производительность аппаратов высокого давления с подогревом воды и могут привести к их выходу из строя. Предлагаемое Kärcher системное средство защиты PressurePro Advance 2 RM 111 обеспечивает им максимальную защиту, надежно предотвращая обызвествление нагревательного змеевика (при температурах до 150 °C) и коррозию всех водопроводящих элементов. Кроме того, специальные присадки непрерывно смазывают насос высокого давления и выполняют функции ухода. Таким образом, данный продукт, разработанный специально для применения в аппаратах HDS с интегрированной системой защиты, способствует значительному продлению срока службы всех их основных компонентов, профилактике отказов и уменьшению затрат на техническое обслуживание. Практичная емкость с ним присоединяется непосредственно к аппарату, что обеспечивает удобство применения.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|pH
|12
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,1
Свойства
- Интегрированная защита от ржавчины всех компонентов, которые имеют контакт с водой
- Защита от загрязнения грязной водой (предотвращение образования ржавчины в нагревательном змеевике при использовании очень мягкой воды).
- Непрерывно смазывает насос высокого давления и ухаживает за ним благодаря содержанию специальных присадок
- Эффективно препятствует образованию накипи в аппаратах высокого давления с подогревом
- Специально для устройств, оснащенных интегрированной системой защиты
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
Совместимая техника
Области применения
- Транспорт и транспортное оборудование
- Мойка кузова автомобиля/двигателя
- Обезжиривание и фосфатирование
- Обезжиривание поверхностей
- Обслуживание и уход, защита от накипи