Системное средство защиты аппаратов Advance 2 RM 111, 1л

Системное средство защиты для аппаратов высокого давления с подогревом воды, эффективно защищающее нагревательный змеевик и другие водопроводящие детали от образования отложений извести при работе с жесткой водой и коррозии, вызываемой мягкой водой.

Известковые отложения, образующиеся при работе с жесткой водой, или коррозия, вызываемая мягкой водой, снижают производительность аппаратов высокого давления с подогревом воды и могут привести к их выходу из строя. Предлагаемое Kärcher системное средство защиты PressurePro Advance 2 RM 111 обеспечивает им максимальную защиту, надежно предотвращая обызвествление нагревательного змеевика (при температурах до 150 °C) и коррозию всех водопроводящих элементов. Кроме того, специальные присадки непрерывно смазывают насос высокого давления и выполняют функции ухода. Таким образом, данный продукт, разработанный специально для применения в аппаратах HDS с интегрированной системой защиты, способствует значительному продлению срока службы всех их основных компонентов, профилактике отказов и уменьшению затрат на техническое обслуживание. Практичная емкость с ним присоединяется непосредственно к аппарату, что обеспечивает удобство применения.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 6
pH 12
Вес (с упаковкой) (кг) 1,1
Свойства
  • Интегрированная защита от ржавчины всех компонентов, которые имеют контакт с водой
  • Защита от загрязнения грязной водой (предотвращение образования ржавчины в нагревательном змеевике при использовании очень мягкой воды).
  • Непрерывно смазывает насос высокого давления и ухаживает за ним благодаря содержанию специальных присадок
  • Эффективно препятствует образованию накипи в аппаратах высокого давления с подогревом
  • Специально для устройств, оснащенных интегрированной системой защиты
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
Системное средство защиты аппаратов Advance 2 RM 111, 1л
Системное средство защиты аппаратов Advance 2 RM 111, 1л
Системное средство защиты аппаратов Advance 2 RM 111, 1л
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Обезжиривание и фосфатирование
  • Обезжиривание поверхностей
  • Обслуживание и уход, защита от накипи