Известковые отложения, образующиеся при работе с жесткой водой, или коррозия, вызываемая мягкой водой, снижают производительность аппаратов высокого давления с подогревом воды и могут привести к их выходу из строя. Предлагаемое Kärcher системное средство защиты PressurePro Advance 2 RM 111 обеспечивает им максимальную защиту, надежно предотвращая обызвествление нагревательного змеевика (при температурах до 150 °C) и коррозию всех водопроводящих элементов. Кроме того, специальные присадки непрерывно смазывают насос высокого давления и выполняют функции ухода. Таким образом, данный продукт, разработанный специально для применения в аппаратах HDS с интегрированной системой защиты, способствует значительному продлению срока службы всех их основных компонентов, профилактике отказов и уменьшению затрат на техническое обслуживание. Практичная емкость с ним присоединяется непосредственно к аппарату, что обеспечивает удобство применения.