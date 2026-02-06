Средство для снятия известковых налетов RM 101 ASF, 5л

Средство для быстрого удаления накипи на основе соляной кислоты. Растворяет самые стойкие отложения извести и чистящих средств, обеспечивает продолжительную защиту от коррозии. Предназначено специально для очистки нагревательных змеевиков аппаратов высокого давления

Быстродействующее средство для удаления известкового налета и любых других неорганических отложений: кислота для удаления накипи PressurePro RM 101 быстро устраняет самые стойкие отложения извести и чистящих средств и одновременно обеспечивает всем водопроводящим элементам аппаратов высокого давления с подогревом или без подогрева воды продолжительную противокоррозионную защиту. Продукт способен восстанавливать пропускную способность обызвествленных нагревательных змеевиков, благодаря чему уменьшается расход энергии на нагрев воды и повышается общая производительность аппарата.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 1
Вес (кг) 5,565
Вес (с упаковкой) (кг) 5,76
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 192 x 145 x 248
Совместимая техника
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Обезжиривание и фосфатирование
  • Обезжиривание поверхностей
  • Удаление известковых отложений и уход за компонентами, проводящими горячую воду.
