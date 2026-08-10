Средство для удаления дымовых смолистых отложений RM 33, 20л
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|26,6
Свойства
- Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
- Устраняет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, деготь, сажу и копоть
- Прекрасно подходит для удаления типичных для пищевой промышленности загрязнений, таких как копоть, сахарная глазурь и жировые отложения
- Быстродействующее средство.
- Подходит для очистки очистки поверхностей из нержавеющей стали или из керамики
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
- Не содержит фосфатов
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
Области применения
- Крупномасштабные кухни