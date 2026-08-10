Средство для удаления дымовых смолистых отложений RM 33, 20л

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (с упаковкой) (кг) 26,6
Свойства
  • Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
  • Устраняет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, деготь, сажу и копоть
  • Прекрасно подходит для удаления типичных для пищевой промышленности загрязнений, таких как копоть, сахарная глазурь и жировые отложения
  • Быстродействующее средство.
  • Подходит для очистки очистки поверхностей из нержавеющей стали или из керамики
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
  • Не содержит фосфатов
Средство для удаления дымовых смолистых отложений RM 33, 20л
Средство для удаления дымовых смолистых отложений RM 33, 20л
Средство для удаления дымовых смолистых отложений RM 33, 20л
Средство для удаления дымовых смолистых отложений RM 33, 20л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
Области применения
  • Крупномасштабные кухни
Принадлежности