Средство для удаления дымовых смолистых отложений RM 33, 200л

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 200
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (с упаковкой) (кг) 265,4
Средство для удаления дымовых смолистых отложений RM 33, 200л
Средство для удаления дымовых смолистых отложений RM 33, 200л
Средство для удаления дымовых смолистых отложений RM 33, 200л
Средство для удаления дымовых смолистых отложений RM 33, 200л
Совместимая техника
Области применения
  • Крупномасштабные кухни
Принадлежности