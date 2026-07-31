Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 200л
Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|200
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|14
|Вес (с упаковкой) (кг)
|235
Совместимая техника
Области применения
- Транспорт и транспортное оборудование
- Уборка в животноводческих помещениях
- Чистка бочек
- Мойка кузова автомобиля/двигателя
- Очистка деталей
- Обезжиривание поверхностей
- Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
- Очистка фасадов.