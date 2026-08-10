Средство для устранения жировых и белковых загрязнений RM 731, 5л

RM 731 удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения на полу, рабочих поверхностях, устройствах и др.(особенно подходит для заводов пищевой промышленности).Легкое в применении, совместимое с обрабатываемыми материаламиСмывается, не оставляя следов.pH- 13,1 •Дозировка: RM 731 ASF - 1-6% При сильном загрязнении дозировка может быть увеличена