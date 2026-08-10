Средство для устранения жировых и белковых загрязнений RM 731, 5л

RM 731 удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения на полу, рабочих поверхностях, устройствах и др.(особенно подходит для заводов пищевой промышленности).Легкое в применении, совместимое с обрабатываемыми материаламиСмывается, не оставляя следов.pH- 13,1 •Дозировка: RM 731 ASF - 1-6% При сильном загрязнении дозировка может быть увеличена

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (кг) 5,515
Вес (с упаковкой) (кг) 5,79
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 190 x 140 x 250
Свойства
  • Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
  • Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
  • Подходит для очистки очистки поверхностей из нержавеющей стали или из керамики
  • Эффективность очистки при любых температурах.
  • Смывается без остатка
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений RM 731, 5л
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений RM 731, 5л
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений RM 731, 5л
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений RM 731, 5л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Уборка на молочных кухнях
  • Очистка поверхностей
Принадлежности