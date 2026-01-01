Click the buttons below to download the app from the app stores and to register your product in the Kärcher Home & Garden App.To register your product, the Kärcher Home & Garden app has to be installed on your smartphone beforehand.

Hãy nhấp vào nút bên dưới để tải từ các kho ứng dụng và đăng ký sản phẩm của bạn trong ứng dụng Kärcher Home & Garden. Để đăng ký sản phẩm, ứng dụng Kärcher Home & Garden cần được cài đặt sẵn trên điện thoại thông minh của bạn.