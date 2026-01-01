Khi bạn sử dụng ứng dụng Kärcher Smart Home, chúng tôi thu thập các dữ liệu sau được truyền từ thiết bị di động của bạn để cho phép bạn sử dụng ứng dụng Kärcher Home & Garden: Thông tin bao gồm:
Mã định danh thiết bị của bạn (tên model, loại thiết bị, tên thương hiệu)
Mã định danh thiết bị duy nhất (UUID (Universal Unique Identifier) cho thiết bị Android, IDFV (mã định danh nhà cung cấp) cho thiết bị iOS)
Ngày và giờ của thiết bị
Theo dõi màn hình (theo dõi chuyển động trong ứng dụng)
Trạng thái truy cập/Mã trạng thái HTTP
Địa chỉ IP của thiết bị
Dung lượng dữ liệu được truyền
Phiên bản ứng dụng
Trình duyệt
Hệ điều hành và phiên bản
Thời gian sử dụng (khởi chạy, sử dụng)
Quốc gia và ngôn ngữ của thiết bị
Báo cáo sự cố
SSID của mạng gia đình và RSSID
Danh sách thiết bị Kärcher
Khi bạn sử dụng ứng dụng Kärcher Home & Garden để quản lý các thiết bị nhà thông minh Kärcher của mình, các dữ liệu sau sẽ được thu thập, tùy thuộc vào loại và phạm vi ứng dụng của thiết bị liên quan:
Dữ liệu chung để quản lý thiết bị (ví dụ: ID thiết bị, tên thiết bị, sơ đồ mặt bằng) (Thông tin về tài sản liên quan, thông tin tự nguyện về môi trường sống của bạn)
Thông tin điều khiển do bạn nhập (ví dụ: lịch trình, cài đặt thiết bị)
Thông tin liên quan đến vị trí do bạn nhập (tên đường và số nhà, cũng như tọa độ GPS chính xác nếu bạn sử dụng chức năng "sử dụng vị trí của tôi")
Việc sử dụng các chức năng của thiết bị (ví dụ: thời gian và tần suất của từng hành động, khoảng thời gian sử dụng)