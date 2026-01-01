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    Thông cáo về quyền riêng tư dành cho ứng dụng Kärcher Home & Garden (Phiên bản: Tháng 1 năm 2019)

    Thông tin dưới đây giải thích cách dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý khi bạn sử dụng ứng dụng Kärcher Home & Garden.

    1. Ứng dụng Kärcher Home & Garden

    Việc sử dụng Dịch vụ Nhà thông minh Kärcher do Alfred Kärcher SE & Co. KG, Alfred-Kärcher-Straße 28-40, 71364 Winnenden, điện thoại: +49 (0)7195/14-0, email: info@karcher.com (sau đây gọi là Kärcher) cung cấp chỉ có thể thực hiện thông qua ứng dụng Kärcher Home & Garden dành cho điện thoại thông minh có hệ điều hành iOS hoặc Android. Bạn có thể liên hệ với Chuyên viên Bảo mật Dữ liệu của Kärcher theo địa chỉ trên hoặc qua email datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com.

    2. Tải ứng dụng

    Bạn có thể tải ứng dụng Kärcher Home & Garden miễn phí từ Google Play hoặc Apple App Store. Để làm vậy, bạn phải tạo tài khoản khách hàng trên Google Play hoặc App Store và nhập thông tin của mình vào đó. Tuy nhiên, Kärcher không thu thập dữ liệu này, do đó Kärcher không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về dữ liệu đó.

    Bạn cũng phải chấp nhận Điều khoản sử dụng của cửa hàng ứng dụng đó để tạo tài khoản khách hàng. Khi tải ứng dụng Smart Home, bạn cũng phải chấp nhận các Điều khoản sử dụng liên quan có hiệu lực pháp lý.

    Khi tải ứng dụng từ một kho ứng dụng, thông tin cần thiết sẽ được chuyển đến kho ứng dụng đó, cụ thể là tên người dùng, địa chỉ email và số khách hàng của tài khoản, ngày/giờ tải xuống và ID thiết bị riêng. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền kiểm soát việc thu thập dữ liệu này và không chịu trách nhiệm về nó.

    3. Cài đặt và sử dụng ứng dụng

    Bạn phải đăng ký để thiết lập và sử dụng ứng dụng. Để làm như vậy, bạn có thể tạo tài khoản Kärcher hoặc đăng ký thông qua Google+ hoặc Facebook.

    Khi bạn tạo tài khoản với Kärcher, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin sau:

    Địa chỉ email

    Mật khẩu

    Nếu bạn đăng ký thông qua Google+ hoặc Facebook, các thông tin sau sẽ được truyền đến Kärcher mỗi khi bạn đăng nhập:

    ID Facebook, tên và họ được lưu trữ trên Facebook, địa chỉ email (nếu bạn đăng nhập qua Facebook)

    ID Google, tên và họ được lưu trữ trên Google+, địa chỉ email, giới tính, URL ảnh đại diện, ngôn ngữ, liên kết hồ sơ Google+, thông tin về việc tài khoản có phải là tài khoản Google+ hay không (có/không), thông tin tên miền (nếu bạn đăng nhập qua Google+)

    Thông tin này được các kênh truyền thông xã hội truyền đến Kärcher mà không cần Kärcher yêu cầu. Kärcher chỉ lưu trữ ID Facebook hoặc ID Google của bạn và địa chỉ email mà bạn đã lưu trữ ở đó.

    4. Sử dụng ứng dụng

    Khi bạn sử dụng ứng dụng Kärcher Smart Home, chúng tôi thu thập các dữ liệu sau được truyền từ thiết bị di động của bạn để cho phép bạn sử dụng ứng dụng Kärcher Home & Garden: Thông tin bao gồm:

    Mã định danh thiết bị của bạn (tên model, loại thiết bị, tên thương hiệu)

    Mã định danh thiết bị duy nhất (UUID (Universal Unique Identifier) ​​cho thiết bị Android, IDFV (mã định danh nhà cung cấp) cho thiết bị iOS)

    Ngày và giờ của thiết bị

    Theo dõi màn hình (theo dõi chuyển động trong ứng dụng)

    Trạng thái truy cập/Mã trạng thái HTTP

    Địa chỉ IP của thiết bị

    Dung lượng dữ liệu được truyền

    Phiên bản ứng dụng

    Trình duyệt

    Hệ điều hành và phiên bản

    Thời gian sử dụng (khởi chạy, sử dụng)

    Quốc gia và ngôn ngữ của thiết bị

    Báo cáo sự cố

    SSID của mạng gia đình và RSSID

    Danh sách thiết bị Kärcher

    Khi bạn sử dụng ứng dụng Kärcher Home & Garden để quản lý các thiết bị nhà thông minh Kärcher của mình, các dữ liệu sau sẽ được thu thập, tùy thuộc vào loại và phạm vi ứng dụng của thiết bị liên quan:

    Dữ liệu chung để quản lý thiết bị (ví dụ: ID thiết bị, tên thiết bị, sơ đồ mặt bằng) (Thông tin về tài sản liên quan, thông tin tự nguyện về môi trường sống của bạn)

    Thông tin điều khiển do bạn nhập (ví dụ: lịch trình, cài đặt thiết bị)

    Thông tin liên quan đến vị trí do bạn nhập (tên đường và số nhà, cũng như tọa độ GPS chính xác nếu bạn sử dụng chức năng "sử dụng vị trí của tôi")

    Việc sử dụng các chức năng của thiết bị (ví dụ: thời gian và tần suất của từng hành động, khoảng thời gian sử dụng)

    5. Sử dụng Cookie

    Khi sử dụng ứng dụng, cookie sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Cookie là những tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn, cung cấp cho Kärcher một số thông tin nhất định. Cookie không thể thực thi chương trình hoặc truyền virus vào máy tính của bạn. Mục đích của chúng là giúp ứng dụng thân thiện hơn với người dùng và hiệu quả hơn. Bạn có thể xóa cookie khỏi thiết bị của mình theo mặc định sau khi sử dụng ứng dụng.

    6. Lưu trữ cục bộ

    Kärcher sử dụng công nghệ lưu trữ cục bộ để lưu trữ tạm thời thông tin từ thiết bị Nhà thông minh của bạn. Lưu trữ cục bộ sử dụng dung lượng lưu trữ của trình duyệt web. Nói cách khác, dữ liệu được lưu trữ trong trình duyệt web của bạn. Dữ liệu này được lưu trữ trên trình duyệt của bạn trong thời gian không giới hạn và được cập nhật mỗi khi bạn kết nối với Kärcher Cloud. Bạn có thể sử dụng cài đặt trình duyệt để kiểm tra dữ liệu nào được lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt và xóa bộ nhớ cục bộ.

    7. Chức năng thanh toán

    Thông tin bổ sung, chẳng hạn như thông tin thanh toán và địa chỉ đầy đủ của bạn bao gồm tên đường và số nhà, nơi cư trú kèm mã bưu chính được lưu trữ để xử lý đơn đặt hàng của bạn trên cửa hàng trực tuyến Kärcher. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của Cửa hàng Trực tuyến Kärcher tại quốc gia của bạn.

    8. Kärcher Cloud

    Dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng Kärcher Cloud tại địa điểm lưu trữ của Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109. Dữ liệu được lưu trữ và xử lý trên các máy chủ của Amazon Web Services tại Liên minh Châu Âu.

    9. Kärcher Skill cho Amazon Alexa

    Ứng dụng Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa có thể truy cập được thông qua dịch vụ trực tuyến "Alexa" ("Alexa") của Amazon Europe Core S.à r.l., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ("Amazon"). Kärcher không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi Amazon. Thông tin về cách Amazon xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tìm thấy trong tuyên bố về quyền riêng tư của Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010

    Để thiết lập và sử dụng ứng dụng Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa, vì lý do kỹ thuật, cần phải chuyển tiếp một số dữ liệu nhất định cho Amazon. Đăng nhập vào tài khoản Kärcher của bạn

    Mã thông báo được sử dụng để nhận dạng và xác thực (Truy cập, Làm mới)

    Thông tin về việc sử dụng Kärcher Skill cho Amazon Alexa (tệp nhật ký, ngày, thời lượng, lệnh)

    Địa chỉ thiết bị của van và cổng được sử dụng

    Sau khi bạn đã kích hoạt Kärcher Skill cho Amazon Alexa trong Ứng dụng Alexa, bạn có thể ra lệnh bằng giọng nói cho Alexa. Trong trường hợp yêu cầu về van, các chức năng được yêu cầu sẽ được kích hoạt (ví dụ: bắt đầu tưới, tạm dừng tưới, đặt trước chế độ tưới). Trong Alexa, một âm thanh thông báo về trạng thái (ví dụ: đã bắt đầu tưới, tạm dừng tưới, đặt trước chế độ tưới) sẽ được phát lại cho bạn thông qua thiết bị tương thích với Alexa của bạn. Kärcher chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn kể từ khi nhận được dữ liệu cá nhân của bạn sau khi được truyền từ Amazon đến Kärcher; trách nhiệm của Kärcher kết thúc ngay khi Kärcher đã gửi câu trả lời bằng văn bản cho Amazon để chuyển tiếp cho bạn.

    Amazon chuyển tiếp các dữ liệu sau đây cho Kärcher để thực hiện các lệnh:

    Mã định danh người dùng ("UserID") được Amazon chỉ định cho bạn khi kích hoạt Kärcher Skill

    Các câu hỏi hoặc lệnh bạn đã gửi đến Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa

    Phân tích việc sử dụng Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa của bạn: Việc sử dụng chung Kỹ năng Kärcher dành cho Amazon Alexa được tổng hợp bởi bảng điều khiển do Amazon Alexa cung cấp. Không có đánh giá cá nhân hoặc liên quan đến người dùng cụ thể nào. Đánh giá chung (ví dụ: số lượng sử dụng, thời điểm sử dụng, lỗi trong quá trình sử dụng) được thực hiện nhằm mục đích tối ưu hóa kỹ năng Kärcher dành cho Amazon Alexa để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

    Việc truyền dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi sử dụng Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa được mã hóa bằng công nghệ Lớp ổ cắm bảo mật ("SSL") tiêu chuẩn ngành. Giao thức mã hóa TLS được sử dụng để mã hóa giữa Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa và giải pháp đám mây được sử dụng cho van.

    10. Mục đích xử lý và cơ sở pháp lý

    Tất cả dữ liệu được Kärcher thu thập, xử lý và lưu trữ chỉ nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ Nhà thông minh Kärcher theo Điều 6, khoản 1, điểm b) của Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu). Kärcher bảo lưu quyền xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị trực tiếp, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu khác về truyền thông tiếp thị.

    Kärcher cũng sử dụng dữ liệu thu thập được trên các thiết bị Nhà thông minh cho mục đích đảm bảo chất lượng và cải thiện chất lượng sản phẩm Nhà thông minh của mình theo Điều 6, khoản 1, điểm f) của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu. Ngoài ra, Kärcher đánh giá mô hình sử dụng của bạn và thông tin của bạn về nơi và cách bạn sử dụng các sản phẩm tương ứng theo Điều 6, khoản 1, điểm f) của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu dựa trên lợi ích hợp pháp của Kärcher trong bối cảnh nghiên cứu thị trường, để xác định xu hướng và đưa ra các khuyến nghị sản phẩm. Dữ liệu liên quan được mã hóa ẩn danh cho mục đích này. Bằng cách sử dụng dữ liệu theo cách này, Kärcher không đưa ra bất kỳ kết luận nào về người dùng cá nhân và đặc biệt là không lập hồ sơ người dùng.

    Dữ liệu của bạn không được chia sẻ với bên thứ ba. Tuy nhiên, Kärcher bảo lưu quyền yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu thay mặt cho Kärcher. Vì việc xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện hợp đồng được ký kết giữa bạn và Kärcher, nên việc thực hiện hợp đồng không thể thực hiện được nếu không xử lý dữ liệu.

    Việc xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết cho Kỹ năng Kärcher dành cho Amazon Alexa được thực hiện theo Điều 6 khoản 1 điểm b) Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, vì việc xử lý này là hoàn toàn cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn. Việc phân tích việc bạn sử dụng Kỹ năng Kärcher dành cho Amazon Alexa được thực hiện theo Điều 6 khoản 1 điểm f của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu nhằm mục đích đảm bảo chất lượng và cải thiện chất lượng sản phẩm.

    11. Thời gian lưu trữ

    Xóa dữ liệu người dùng của bạn Khi chấm dứt mối quan hệ hợp đồng, dữ liệu được lưu giữ tại Kärcher sẽ bị xóa nếu việc này không trái với bất kỳ nghĩa vụ lưu giữ theo luật định nào. Điều này sẽ xảy ra nếu bạn xóa tài khoản của mình hoặc sản phẩm Nhà thông minh bị xóa khỏi tài khoản của bạn.

    Xóa dữ liệu do thiết bị của bạn tạo ra Dữ liệu do thiết bị tạo ra sẽ được lưu giữ cho bạn trong thời gian tối đa 90 ngày và sau đó sẽ được Kärcher mã hóa. Nếu bạn xóa tài khoản của mình, mã định danh được gán cho dữ liệu sử dụng sẽ bị xóa tại Kärcher. Dữ liệu vị trí chỉ được lưu trữ dưới dạng tọa độ GPS. Các tọa độ này được làm tròn đến hai chữ số thập phân (tức là độ không chính xác khoảng 1,11km). Điều này có nghĩa là không còn có thể suy ra bất kỳ thông tin nào về người dùng.

    Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa Nếu Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa bị vô hiệu hóa, tất cả các mã thông báo (Mã truy cập & Mã làm mới) được sử dụng để nhận dạng và xác thực cho Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa sẽ bị xóa.

    12. Xử lý dữ liệu bởi bên thứ ba

    Kärcher không chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu đúng cách bởi Google, Apple hoặc bất kỳ nhà cung cấp cửa hàng ứng dụng nào khác. Vui lòng tham khảo tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu của các nhà cung cấp này. Không có sự trao đổi dữ liệu nào với các công ty này.

    13. Quyền, thắc mắc và thông tin của bạn

    Bạn có quyền được biết liệu chúng tôi có lưu trữ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bạn hay không, quyền chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu của bạn, quyền phản đối việc xử lý và quyền chuyển dữ liệu. Vì dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý để thực hiện hợp đồng, bạn sẽ không còn được sử dụng các dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng sau khi bạn đã phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

    Quyền phản đối (mục đích nghiên cứu thị trường/tiếp thị trực tiếp). Bạn có thể phản đối bất cứ lúc nào việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích nghiên cứu thị trường hoặc tiếp thị trực tiếp. Để phản đối, vui lòng gửi email đến datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com. Sau khi bạn phản đối, dữ liệu cá nhân sẽ không còn được xử lý cho các mục đích này nữa.

    Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến việc xử lý dữ liệu của bạn hoặc nếu bạn muốn biết thông tin về dữ liệu liên quan đến bạn được lưu trữ trên Kärcher Cloud, bạn có thể liên hệ với Chuyên viên Bảo mật Dữ liệu của Alfred Kärcher SE & Co. KG theo địa chỉ được cung cấp ở trên hoặc qua email đến địa chỉ datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com.

    14. Cơ quan giám sát có thẩm quyền

    Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền và không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục hành chính hoặc tư pháp nào khác để khiếu nại với cơ quan giám sát, đặc biệt là tại quốc gia thành viên nơi bạn thường trú, nơi làm việc hoặc nơi xảy ra hành vi vi phạm bị cáo buộc, nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn vi phạm các quy định bảo vệ dữ liệu này.

    Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan giám sát có thẩm quyền của Kärcher, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu và Tự do Thông tin Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, điện thoại: +49 (0)711/615541-0, fax: +49 (0)711/615541-15, https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ email: poststelle@lfdi.bwl.de.

    Bạn có thể tìm thấy mẫu đơn khiếu nại trực tuyến tại địa chỉ: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde