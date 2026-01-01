Ứng dụng Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa có thể truy cập được thông qua dịch vụ trực tuyến "Alexa" ("Alexa") của Amazon Europe Core S.à r.l., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ("Amazon"). Kärcher không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi Amazon. Thông tin về cách Amazon xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tìm thấy trong tuyên bố về quyền riêng tư của Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010

Để thiết lập và sử dụng ứng dụng Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa, vì lý do kỹ thuật, cần phải chuyển tiếp một số dữ liệu nhất định cho Amazon. Đăng nhập vào tài khoản Kärcher của bạn

Mã thông báo được sử dụng để nhận dạng và xác thực (Truy cập, Làm mới)

Thông tin về việc sử dụng Kärcher Skill cho Amazon Alexa (tệp nhật ký, ngày, thời lượng, lệnh)

Địa chỉ thiết bị của van và cổng được sử dụng

Sau khi bạn đã kích hoạt Kärcher Skill cho Amazon Alexa trong Ứng dụng Alexa, bạn có thể ra lệnh bằng giọng nói cho Alexa. Trong trường hợp yêu cầu về van, các chức năng được yêu cầu sẽ được kích hoạt (ví dụ: bắt đầu tưới, tạm dừng tưới, đặt trước chế độ tưới). Trong Alexa, một âm thanh thông báo về trạng thái (ví dụ: đã bắt đầu tưới, tạm dừng tưới, đặt trước chế độ tưới) sẽ được phát lại cho bạn thông qua thiết bị tương thích với Alexa của bạn. Kärcher chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn kể từ khi nhận được dữ liệu cá nhân của bạn sau khi được truyền từ Amazon đến Kärcher; trách nhiệm của Kärcher kết thúc ngay khi Kärcher đã gửi câu trả lời bằng văn bản cho Amazon để chuyển tiếp cho bạn.

Amazon chuyển tiếp các dữ liệu sau đây cho Kärcher để thực hiện các lệnh:

Mã định danh người dùng ("UserID") được Amazon chỉ định cho bạn khi kích hoạt Kärcher Skill

Các câu hỏi hoặc lệnh bạn đã gửi đến Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa

Phân tích việc sử dụng Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa của bạn: Việc sử dụng chung Kỹ năng Kärcher dành cho Amazon Alexa được tổng hợp bởi bảng điều khiển do Amazon Alexa cung cấp. Không có đánh giá cá nhân hoặc liên quan đến người dùng cụ thể nào. Đánh giá chung (ví dụ: số lượng sử dụng, thời điểm sử dụng, lỗi trong quá trình sử dụng) được thực hiện nhằm mục đích tối ưu hóa kỹ năng Kärcher dành cho Amazon Alexa để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Việc truyền dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi sử dụng Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa được mã hóa bằng công nghệ Lớp ổ cắm bảo mật ("SSL") tiêu chuẩn ngành. Giao thức mã hóa TLS được sử dụng để mã hóa giữa Kärcher Skill dành cho Amazon Alexa và giải pháp đám mây được sử dụng cho van.