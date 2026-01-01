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    eco!efficiency – đạt được nhiều hơn với sự hiệu quả

    Tên Kärcher được biết đến trên toàn thế giới như một biểu tượng của sức mạnh, chất lượng và sự đổi mới. Nó cũng đại diện cho chuyên môn về vệ sinh và đặt ra tiêu chuẩn. Với tư cách là người dẫn đầu thị trường toàn cầu về hệ thống làm sạch, Kärcher là một trong những động lực chính thúc đẩy sự phát triển công nghệ, không chỉ trong lĩnh vực này. Hơn 600 nhân viên trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển đang làm việc để tạo ra các quy trình và sản phẩm tiết kiệm chi phí hơn và thân thiện với môi trường hơn. Họ sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trong thiết kế, phát triển và thử nghiệm để đạt được hiệu quả cao hơn, tuổi thọ sản phẩm dài hơn và bảo vệ môi trường tốt hơn. Và với mức độ phục vụ cao trong suốt vòng đời sản phẩm, bao gồm cả việc thu hồi và tái chế đúng cách. Luôn tuân theo nguyên tắc rằng, đối với chúng tôi, khách hàng là thước đo cho mọi thứ. Được nhấn mạnh bởi các sản phẩm tập trung vào trách nhiệm cho tương lai: Kärcher eco!efficiency.

    ecoefficiency header 2015

    Dấu hiệu của thời đại.

    Nếu bạn muốn thay đổi và làm mới mọi thứ, bạn phải chỉ ra hướng đi. Và thể hiện bản thân. Các biểu tượng màu xanh đại diện cho các thành phần cơ bản của Kärcher eco!efficiency cho thấy ngay lập tức cách thức và nơi mà sức mạnh đổi mới của Kärcher mang lại hiệu quả cao hơn và tốt hơn một cách đo lường được. Kärcher eco!efficiency được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh và là một phần không thể tách rời của chính sách và hoạt động của công ty.

    Messbare Zeitersparnis

    Tiết kiệm thời gian có thể đo lường được

    Phương trình đơn giản "thời gian = tiền bạc" vẫn còn đúng, nhưng được nhân với hệ số hiệu quả. Các máy móc hiệu quả hơn cho phép công việc được thực hiện nhanh chóng hơn dẫn đến tiết kiệm đáng kể chi phí lao động. Những điều này cho phép thời gian hoàn vốn ngắn hơn, giá trị gia tăng cao hơn và lợi thế cạnh tranh thực sự.

    small hohe recyclingfaehigkeit

    Khả năng tái chế cao

    Các nguyên liệu thô không thể tránh khỏi ngay từ đầu phải được tái chế càng nhiều càng tốt sau khi máy móc đã qua sử dụng trong thời gian dài. Các máy móc của Kärcher hiện nay có tỷ lệ tái chế vượt quá 90%.

    reduzierter wasserverbrauch

    Giảm lượng nước tiêu thụ

    Nước uống là tài nguyên quý giá và việc tiết kiệm nước giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tiết kiệm năng lượng cho quá trình xử lý, vận chuyển và xử lý chất thải. Nhiều máy làm sạch bằng áp lực cao và máy chà sàn Kärcher đã đáp ứng tiêu chuẩn eco!efficiency hoặc được trang bị chế độ eco!efficiency, giúp điều chỉnh lượng nước một cách hiệu quả tùy theo nhiệm vụ làm sạch.

    Less noise

    Ít tiếng ồn hơn

    Tiếng ồn không chỉ gây khó chịu, mà còn được chứng minh là có hại cho sức khỏe trong thời gian dài. Kärcher giải quyết vấn đề tiếng ồn trong quá trình sản xuất của chính mình cũng như cho người sử dụng, một mặt thông qua các biện pháp giảm tiếng ồn hiệu quả và mặt khác bằng cách giảm công suất xuống mức tối ưu. Một ví dụ về điều này là máy hút bụi khô T 12/1 eco!efficiency. Mức độ tiếng ồn khi hoạt động đã được giảm 5 dB(A) so với mô hình cơ bản, giúp nó yên tĩnh hơn hơn 50%. Hơn nữa, tần số thấp của tiếng ồn hoạt động được cảm nhận chủ quan là rất dễ chịu. Do đó, T 12/1 eco!efficiency cũng là lựa chọn lý tưởng cho các khoảng thời gian làm việc dài và các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn.

    Intelligente Energieeffizienz

    Hiệu quả năng lượng thông minh

    Mọi thứ đều có giới hạn của nó. Đôi khi, việc tăng thêm sức mạnh không còn hợp lý nữa. Máy hút bụi khô T 12/1 eco!efficiency chứng minh rằng ít có thể là nhiều. Mô-tơ 750 W của nó tiêu thụ ít hơn 40% điện năng, nhưng nhờ các kênh hút được tối ưu hóa dòng chảy, nó đạt được 98% hiệu suất làm sạch của Đơn vị cơ bản, điều này hoàn toàn đủ cho việc làm sạch bảo dưỡng.

    repairability

    Khả năng sửa chữa mẫu mực

    Ngay từ giai đoạn phát triển, các máy móc của Kärcher được thiết kế để dễ dàng bảo trì: sử dụng ít linh kiện và Lắp ráp nhất có thể, đảm bảo tính tiếp cận tối ưu và sử dụng nhiều linh kiện tiêu chuẩn nhất có thể, ví dụ như tiêu chuẩn hóa ốc vít.

    einsatzgerechte materialauswahl

    Lựa chọn vật liệu phù hợp với mục đích sử dụng

    Việc lựa chọn vật liệu tốt nhất cho một trường hợp cụ thể là một thách thức không bao giờ kết thúc. Các vật liệu mới và quy trình sản xuất mới mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực sản xuất và việc sử dụng máy móc, phụ kiện và vật tư tiêu hao. Thiết kế nhẹ, độ bền, tránh sử dụng chất độc hại, khả năng tái chế và chi phí – đây là những yếu tố mà Kärcher thường xuyên tính toán lại công thức để đảm bảo hiệu quả và thân thiện với môi trường.

    less co2 emissions

    Giảm lượng khí thải CO₂

    Giảm phát thải khí nhà kính CO2 là mục tiêu toàn cầu. Để giảm thiểu dấu chân carbon, Kärcher đang đóng góp trên mọi khía cạnh của quá trình sản xuất và trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh: thông qua việc sử dụng tối ưu nguyên liệu, năng lượng và nước, khả năng tái chế cao, cũng như năng lượng tái tạo tự sản xuất.

    Optimierte-Unternehmensprozesse

    Quy trình kinh doanh được tối ưu hóa

    Kärcher eco!efficiency đơn giản có nghĩa là liên tục tối ưu hóa tất cả các quy trình trong công ty để đạt được hiệu quả tối đa. Điều này dẫn đến việc tối ưu hóa liên tục trong tất cả các lĩnh vực.

    less water polution

    Giảm ô nhiễm nước thải

    Điều đó đơn giản như những gì bạn nghe: nước chưa được sử dụng không cần phải xử lý. Đồng thời, nước thải cần được tập trung để giảm bớt gánh nặng cho các nhà máy xử lý nước thải. Hệ thống Kärcher, bao gồm máy, phụ kiện và chất tẩy rửa, được tối ưu hóa để đạt hiệu quả tối đa với nỗ lực tối thiểu.

    Verlängerte-Lebensdauer

    Tuổi thọ kéo dài

    Kiểu dáng kết cấu chắc chắn và độ bền cao là những yêu cầu quan trọng để đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài. Chất lượng cao, khả năng sửa chữa và nguồn cung cấp phụ tùng lâu dài đảm bảo rằng các máy móc chuyên nghiệp của Kärcher mang lại nhiều năm hoạt động đáng tin cậy.

    dosed detergents

    Chất tẩy rửa được pha chế đúng liều lượng

    Chất tẩy rửa thân thiện với môi trường và tiết kiệm nhất chính là chất tẩy rửa không được sử dụng. Công nghệ DOSE của Kärcher cho phép định lượng chính xác các chất tẩy rửa và do đó đạt được mức tiêu thụ thấp hơn đáng kể.

    Reduzierter-Materialeinsatz

    Giảm thiểu việc sử dụng vật liệu

    Nếu có một nghệ thuật nào đó hiệu quả, thì đó chính là nghệ thuật của sự giản lược. Việc giảm tiêu thụ vật liệu nhờ thiết kế tối ưu là một khía cạnh. Một cách khác là giảm số lượng thành phần. Trung bình, các máy móc của Kärcher có số lượng linh kiện ít hơn đáng kể so với các mô hình tương đương của đối thủ cạnh tranh. Trọng lượng nhẹ hơn không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng khi vận hành, mà còn giúp tiết kiệm một lượng lớn nguyên liệu thô và năng lượng trong quá trình sản xuất.

    effective dust filtering

    Lọc bụi hiệu quả

    Bụi là một vấn đề gây phiền toái cho con người và môi trường, và có thể gây hại cho sức khỏe và hệ sinh thái. Máy hút bụi Kärcher được trang bị hệ thống lọc hiệu quả với các thành phần sáng tạo, như hệ thống TACT và TACT2 cho việc làm sạch bộ lọc tự động hoàn toàn, cũng như bộ lọc HEPA để đảm bảo không khí thải sạch sẽ, không chứa hạt bụi. Túi lọc bằng vải fleece có độ tách lọc cao hơn, công suất nạp gấp đôi và tuổi thọ sử dụng lâu hơn so với túi lọc bằng giấy. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, máy hút bụi an toàn được chứng nhận cho các ứng dụng quan trọng.

    Lückenlose-Ersatzteilversorgung_300x191

    Cung cấp phụ tùng đầy đủ

    Các hàng hóa đầu tư bền vững chỉ có thể phát huy hết lợi ích kinh tế và môi trường của mình nếu tất cả các phụ tùng thay thế đều có sẵn cho đến hết thời gian sử dụng của chúng. Tùy thuộc vào từng loại máy cụ thể, Kärcher cam kết cung cấp Phụ tùng thay thế trong vòng tối đa mười năm sau khi mẫu máy đó ngừng sản xuất.

    Mọi thứ đều có thể. Trên hết, hiệu quả hơn.

    Hiệu quả có nhiều hình thức khác nhau: giảm tiêu thụ năng lượng, động cơ hiệu suất cao, giảm tiêu thụ chất tẩy rửa, sử dụng chất tẩy rửa có nồng độ cao để giảm bao bì, cũng như khả năng tái chế cấu trúc và/hoặc giảm thiểu số lượng thành phần. Đây là những kết quả chỉ có thể đạt được thông qua những ý tưởng mới mẻ và công nghệ sáng tạo, và trên hết, đòi hỏi sự quyết tâm và khả năng thực sự để triển khai chúng.

    Kärcher cung cấp một loạt sản phẩm đa dạng bao gồm máy móc và chất tẩy rửa đạt chứng nhận eco!efficiency, giúp người vận hành trong nhiều lĩnh vực khác nhau có thể thực hiện việc làm sạch hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Các máy Kärcher có chế độ eco!efficiency cho phép hoạt động với công suất thấp hơn cho các vết bẩn nhẹ, từ đó tiết kiệm năng lượng và chất tẩy rửa, đồng thời bảo vệ máy. Các máy móc của Kärcher với công nghệ eco!efficiency tiêu chuẩn cung cấp các tính năng kỹ thuật toàn diện giúp tiết kiệm năng lượng, chất tẩy rửa và thời gian một cách bền vững.

    eco!efficiency T12/1

    Máy hút bụi khô eco!efficiency: Mạnh mẽ. Tiết kiệm. Im lặng.

    Với công suất đầu vào giảm 40%, máy hút bụi khô eco!efficiency đạt 98% công suất hút của Đơn vị cơ bản, hoàn toàn đủ để thực hiện các công việc làm sạch bảo dưỡng hàng ngày. Các máy móc eco!efficiency cũng có mức độ tiếng ồn thấp hơn đáng kể và có thể đo lường được, chỉ bằng một nửa mức độ tiếng ồn so với trước đây.

    Ví dụ, T 12/1 eco!efficiency có hiệu suất làm sạch tối ưu và tỷ lệ sử dụng năng lượng hiệu quả, điều này một lần và mãi mãi bác bỏ quan niệm phổ biến rằng công suất chỉ có thể được thay thế bằng một thứ duy nhất, đó là công suất cao hơn. Bạn nhận được những gì bạn đã bỏ ra. Máy hút bụi khô với công suất động cơ 750 watt mạnh mẽ cung cấp sức mạnh cần thiết để sử dụng trong văn phòng và khách sạn. Công suất hút không đủ dưới 200 watt, nhưng sẽ cải thiện liên tục từ 200 watt trở lên.

    Mô-tơ 750 watt tạo ra lực hút lý tưởng, đủ mạnh để loại bỏ bụi bẩn thông thường trên vải hoặc bề mặt cứng. Sức hút mạnh hơn chỉ mang lại kết quả làm sạch tốt hơn một chút. Công suất hút cao hơn cũng có thể khiến việc làm sạch thảm có sợi dài trở nên khó khăn. Do đó, lực hút có những ưu điểm và nhược điểm của nó.

    Rất hiệu quả: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency.

    Máy phun rửa áp lực cao nước nóng HDS-E 8/16-4 M của Kärcher là sản phẩm tiên tiến, thiết lập tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng và là giải pháp tối ưu để tiết kiệm năng lượng: với khả năng tiết kiệm lên đến 40% năng lượng ở chế độ chờ.

    Máy phun nước áp lực cao Kärcher HDS-E 8/16-4 M tạo ra nước nóng bằng điện áp xoay chiều 400 V và do đó cũng có thể được sử dụng ở những nơi khí thải không mong muốn hoặc bị cấm. Ba mẫu máy có công suất sưởi ấm 12, 24 hoặc 36 kW được trang bị chế độ eco!efficiency, cho phép làm sạch hiệu quả đặc biệt ở nhiệt độ 60°C. Đối với vết bẩn cứng đầu, nhiệt độ nước có thể được tăng lên đến 85°C. Với công suất cao và hệ thống điều khiển servo, mô hình 36 kW có thể làm sạch ở nhiệt độ lên đến 80°C trong chế độ hoạt động liên tục. Buồng gia nhiệt tốc độ cao trong phiên bản 12 kW đảm bảo thời gian gia nhiệt ban đầu ngắn hơn đáng kể. Tất cả các mẫu HDS-E 8/16-4 M đều được trang bị nồi hơi bằng thép không gỉ chống ăn mòn, thiết bị bảo vệ chống cặn vôi tích hợp, Bộ phận hỗ trợ nghiêng tiện lợi cho việc di chuyển dễ dàng và ngăn kéo có khóa để đựng phụ kiện và dụng cụ.

    Máy phun áp lực Kärcher HDS-E 8/16-4 M giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 40% ở chế độ chờ nhờ bình chứa cách nhiệt, tùy thuộc vào ứng dụng và phiên bản. Biểu đồ trên cho thấy khả năng tản nhiệt của nồi hơi cách nhiệt (bên trái trong hình) so với nồi hơi không cách nhiệt.

    eco!efficiency HDS-E
    eco!efficiency Reinigungsmittel

    Chất tẩy rửa eco!efficiency.

    Các chất tẩy rửa hiệu quả là không thể thiếu trong nhiều ứng dụng làm sạch để đạt được kết quả tối ưu. Nguyên tắc chung, điều này sẽ không thay đổi, tuy nhiên, các yêu cầu về hiệu quả và bảo vệ môi trường ngày càng tăng. Điều này đòi hỏi sự cân bằng giữa khả năng làm sạch, bảo vệ người vận hành, vật liệu và môi trường. Sự cân bằng này phải được duy trì trong mọi trường hợp. Kärcher liên tục nghiên cứu và phát triển trong các phòng thí nghiệm và nhà máy sản xuất của mình để tạo ra các chất tẩy rửa tiên tiến cho tương lai. Kết quả là thuyết phục: Chất tẩy rửa Kärcher eco!efficiency.

    Nghĩ trước hai bước: Chế độ eco!efficiency.

    Các phát triển quan trọng tự nhiên diễn ra theo từng giai đoạn. Một trong những phát triển tiên phong trong lĩnh vực máy làm sạch là chế độ eco!efficiency của Kärcher, cho phép người dùng dễ dàng kích hoạt ngay cả trong quá trình làm sạch. Trong chế độ eco!efficiency, máy tự động hoạt động ở mức hiệu suất cao nhất. Điều này giúp giảm đáng kể lượng tiêu thụ năng lượng, nước và chất tẩy rửa. Nó cũng giúp giảm mài mòn vật liệu và máy móc, từ đó kéo dài khoảng thời gian bảo dưỡng, giảm chi phí bảo trì và tăng tuổi thọ của thiết bị.

    eco!efficiency Scheuersaugmaschinen Stufe

    Máy chà sàn có chế độ eco!efficiency

    Nhiều dòng sản phẩm máy chà sàn Kärcher có hệ thống truyền động bánh dẫn hoặc máy chà sàn điều khiển bằng chân đã được trang bị chế độ eco!efficiency. Trong chế độ này, tốc độ chổi và lực hút được điều chỉnh xuống mức phù hợp cho các vết bẩn nhẹ. Điều này cho phép đạt được kết quả làm sạch xuất sắc với mức tiêu thụ thấp hơn đáng kể và giảm thiểu sự mài mòn của máy. Chế độ eco!efficiency có thể giúp tiết kiệm lên đến 20% năng lượng và 10% nước và chất tẩy rửa. Các công nghệ đã được kiểm chứng và tin cậy, như đơn vị định lượng chất tẩy rửa thông minh DOSE hoặc đầu bàn chải có thể thay thế, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động. Với những ý tưởng mới và các cải tiến công nghệ đang được phát triển và thử nghiệm, việc đạt được những cải thiện đáng kể về hiệu quả sẽ sớm trở thành hiện thực.

    Máy phun rửa áp lực cao với chế độ eco!efficiency

    Do nguyên lý hoạt động của chúng, máy phun rửa áp lực cao nước nóng yêu cầu lượng năng lượng lớn hơn và các chất tẩy rửa bổ sung khi cần thiết để loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Làm sạch bằng nước nóng làm sạch bằng áp lực cao là một công nghệ rất hiệu quả so với các phương pháp làm sạch truyền thống. Với nước nóng dưới áp suất cao, kết quả làm sạch tương đương được đạt được với lượng sử dụng nước giảm đáng kể. Tuy nhiên, máy phun rửa áp lực cao Kärcher HDS có thể được sử dụng cho các tác vụ làm sạch đòi hỏi khắt khe hơn nhiều, điều mà hoàn toàn không thể thực hiện được chỉ với nước, chất tẩy rửa và bàn chải tay. Sự sử dụng năng lượng nhiệt bị lấn át đáng kể bởi lượng nước và chất tẩy rửa được tiết kiệm. Thời gian tiết kiệm được mang lại một hiệu quả kinh tế cao hơn đáng kể.

    Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Kärcher HDS mới với chế độ eco!efficiency giúp tăng cường đáng kể hiệu quả hoạt động. Nếu chế độ eco!efficiency đang hoạt động, nhiệt độ nước sẽ được điều chỉnh xuống 60°C, vì 60°C là hoàn toàn đủ để hoàn thành hầu hết các tác vụ làm sạch. Không chỉ dành cho vết bẩn nhẹ, mà còn cho vết bẩn vừa phải. Với chế độ eco!efficiency của Kärcher HDS, một sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất làm sạch và tiêu thụ năng lượng được đạt được – mà không làm giảm chất lượng kết quả.

    eco!efficiency Hochdruckreiniger Stufe