Với công suất đầu vào giảm 40%, máy hút bụi khô eco!efficiency đạt 98% công suất hút của Đơn vị cơ bản, hoàn toàn đủ để thực hiện các công việc làm sạch bảo dưỡng hàng ngày. Các máy móc eco!efficiency cũng có mức độ tiếng ồn thấp hơn đáng kể và có thể đo lường được, chỉ bằng một nửa mức độ tiếng ồn so với trước đây.

Ví dụ, T 12/1 eco!efficiency có hiệu suất làm sạch tối ưu và tỷ lệ sử dụng năng lượng hiệu quả, điều này một lần và mãi mãi bác bỏ quan niệm phổ biến rằng công suất chỉ có thể được thay thế bằng một thứ duy nhất, đó là công suất cao hơn. Bạn nhận được những gì bạn đã bỏ ra. Máy hút bụi khô với công suất động cơ 750 watt mạnh mẽ cung cấp sức mạnh cần thiết để sử dụng trong văn phòng và khách sạn. Công suất hút không đủ dưới 200 watt, nhưng sẽ cải thiện liên tục từ 200 watt trở lên.

Mô-tơ 750 watt tạo ra lực hút lý tưởng, đủ mạnh để loại bỏ bụi bẩn thông thường trên vải hoặc bề mặt cứng. Sức hút mạnh hơn chỉ mang lại kết quả làm sạch tốt hơn một chút. Công suất hút cao hơn cũng có thể khiến việc làm sạch thảm có sợi dài trở nên khó khăn. Do đó, lực hút có những ưu điểm và nhược điểm của nó.