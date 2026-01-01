Ưu điểm của máy phun rửa áp lực cao bằng nước nóng

Việc làm sạch kỹ lưỡng và cẩn thận bằng làm sạch bằng áp lực cao giúp đạt được tiêu chuẩn vệ sinh cao. Chúng không chỉ có thể được sử dụng để tiếp cận những khu vực khó tiếp cận bằng tay, như khe hở và vết nứt. Chúng cũng đặc biệt hữu ích trong việc làm sạch và sử dụng chất khử trùng để khử trùng các khu vực rộng lớn như trần nhà, tường và sàn nhà, và có hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn, vi rút và các loại vi sinh vật gây hại.

Việc sử dụng các chất tẩy rửa và chất khử trùng đóng vai trò quan trọng trong các quy trình làm sạch. Nhưng điều mà nhiều người không biết là nước nóng cũng đóng góp đáng kể vào việc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao, nhiệt độ nước có tác động đáng kể đến việc tiêu diệt vi khuẩn, cũng như các quần thể vi rút và vi khuẩn. Nhờ sự kết hợp giữa áp suất cao và nước nóng có nhiệt độ lên đến 85 °C, việc giảm thiểu đáng kể mức độ ô nhiễm đã được đạt được. Việc giảm vi khuẩn này thường đủ để đáp ứng các yêu cầu làm sạch mà không cần sử dụng chất khử trùng. Để tăng cường hiệu quả của nước nóng, việc sử dụng chất khử trùng bằng máy phun rửa áp lực cao nước nóng được khuyến nghị.