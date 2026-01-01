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    Ưu điểm của máy phun rửa áp lực cao bằng nước nóng

    Làm sạch bằng nước nóng: Máy phun rửa áp lực cao làm sạch hiệu quả hơn ở áp suất ổn định. Ngoài việc mang lại kết quả tốt hơn và thời gian làm sạch và sấy khô nhanh hơn, máy làm sạch áp lực cao bằng nước nóng còn có tác dụng giảm vi khuẩn đáng kể. Khi sử dụng chế độ hơi nước, ngay cả các bề mặt nhạy cảm cũng có thể được làm sạch nhẹ nhàng ở nhiệt độ lên đến 155 °C. Hơn nữa, các máy móc này cho phép giảm áp suất hoạt động, thời gian cần thiết và lượng chất tẩy rửa được sử dụng. Điều này có nghĩa là việc làm sạch bằng nước nóng mang lại nhiều lợi ích và các phương án tối ưu hóa quy trình làm sạch.

    Cleaning with a Kärcher hot water high-pressure cleaner

    Còn hiệu quả hơn nữa khi sử dụng nước nóng

    Làm sạch bằng áp lực cao là thiết bị không thể thiếu khi nói đến việc làm sạch hiệu quả và duy trì sự sạch sẽ. So với các phương pháp không sử dụng áp lực, chúng có đặc điểm là tiêu thụ ít nước và có khả năng làm sạch cao. Máy phun rửa áp lực cao nước nóng mang lại nhiều lợi ích hơn nữa, vì chúng có thể tạo ra nước nóng lên đến 80 °C và loại bỏ vết bẩn cứng đầu nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đối với người dùng thương mại, sự kết hợp giữa nước nóng và áp lực cao mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, ngoài ra còn có những ưu điểm rõ rệt như thời gian sấy khô ngắn hơn và giảm thiểu nhu cầu – thậm chí không cần sử dụng – các chất tẩy rửa.

    Hot water high-pressure cleaners in construction
    Tổng quan về các ưu điểm của phương pháp làm sạch bằng nước nóng áp lực cao
    • Tách rời hiệu quả hơn các tạp chất dầu bôi trơn
    • Thời gian làm sạch ngắn hơn và tiết kiệm chi phí lao động
    • Tác dụng giảm vi khuẩn và vô hiệu hóa virus
    • Thời gian sấy khô ngắn hơn
    • Sử dụng chất tẩy rửa giảm đáng kể.
    • Bảo vệ các bề mặt nhạy cảm và đạt hiệu quả làm sạch tương tự ở áp suất làm việc thấp hơn.

    Nhiều ưu điểm: Làm sạch nhanh chóng và hiệu quả hơn với máy phun rửa áp lực cao nước nóng.

    Engine compartment cleaning with hot water high-pressure cleaners

    Cách hoạt động của máy phun rửa áp lực cao nước nóng

    Máy phun rửa áp lực cao nước nóng có thể tăng nhiệt độ nước từ khoảng 12 °C lên đến 155 °C ở giai đoạn tạo hơi nước. Nước trong máy phun rửa áp lực cao được làm nóng trong lò đốt có cuộn dây sưởi hình xoắn ốc kép, có thiết kế nhỏ gọn và công suất sưởi cao. Bộ đốt có lượng khí thải thấp có thể hoạt động bằng nhiên liệu sinh học thông thường. Ngoài ra, còn có các máy có bình đun nước điện. Những thiết bị này được sử dụng trong các khu vực cần phải hoàn toàn không có khí thải – ví dụ như trong các nhà bếp lớn, bể bơi hoặc các không gian kín khác. Khi hoạt động ở công suất tối đa và áp suất làm việc tối đa, nước được nén sẽ được làm nóng lên đến tối đa 85 °C. Bằng cách giảm thể tích nước, hơi nước nóng có thể được tạo ra trong cuộn dây sưởi ở nhiệt độ lên đến 155 °C; điều này kích hoạt giai đoạn hơi nước, đặc biệt mạnh mẽ và nhẹ nhàng với bề mặt.

    Kärcher hot water high-pressure cleaners

    Máy phun rửa áp lực cao nước nóng để làm sạch và khử trùng các khu vực rộng lớn

    Việc làm sạch kỹ lưỡng và cẩn thận bằng làm sạch bằng áp lực cao giúp đạt được tiêu chuẩn vệ sinh cao. Chúng không chỉ có thể được sử dụng để tiếp cận những khu vực khó tiếp cận bằng tay, như khe hở và vết nứt. Chúng cũng đặc biệt hữu ích trong việc làm sạch và sử dụng chất khử trùng để khử trùng các khu vực rộng lớn như trần nhà, tường và sàn nhà, và có hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn, vi rút và các loại vi sinh vật gây hại.

    Việc sử dụng các chất tẩy rửa và chất khử trùng đóng vai trò quan trọng trong các quy trình làm sạch. Nhưng điều mà nhiều người không biết là nước nóng cũng đóng góp đáng kể vào việc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao, nhiệt độ nước có tác động đáng kể đến việc tiêu diệt vi khuẩn, cũng như các quần thể vi rút và vi khuẩn. Nhờ sự kết hợp giữa áp suất cao và nước nóng có nhiệt độ lên đến 85 °C, việc giảm thiểu đáng kể mức độ ô nhiễm đã được đạt được. Việc giảm vi khuẩn này thường đủ để đáp ứng các yêu cầu làm sạch mà không cần sử dụng chất khử trùng. Để tăng cường hiệu quả của nước nóng, việc sử dụng chất khử trùng bằng máy phun rửa áp lực cao nước nóng được khuyến nghị.

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