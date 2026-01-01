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    Chăm sóc máy làm sạch công nghiệp

    Ngày qua ngày, máy hút bụi và máy lau sàn được sử dụng để duy trì sự sạch sẽ cho các siêu thị, nhà máy công nghiệp, kho hàng hoặc khách sạn. Chúng thu gom một lượng lớn bụi bẩn, giúp tạo ấn tượng tốt ban đầu, duy trì làm sạch, góp phần giữ giá trị và giúp ngăn ngừa nguy cơ trượt ngã. Để máy làm sạch công nghiệp đạt được hiệu suất làm sạch tối ưu và kéo dài tuổi thọ sử dụng, bạn cần làm nhiều hơn là chỉ đổ rác trong thùng chứa bụi sau khi hoàn thành công việc. Dưới đây là hướng dẫn bảo dưỡng máy làm sạch công nghiệp.

    Commercial cleaning machine care

    Cần biết: Máy chà sàn và hút bụi

    Các bộ phận như bộ phận chà rửa, miếng cao su, ống hút và bể chứa bẩn – tất cả các bộ phận này của máy chà sàn đều liên tục tiếp xúc với nước bẩn. Các cặn bẩn còn lại trong hệ thống có thể tích tụ và gây ra mùi hôi khó chịu. Theo thời gian, các sự cố kỹ thuật có thể phát sinh. Để tránh điều này, việc bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ máy làm sạch công nghiệp sau mỗi lần sử dụng sẽ giúp ích.

    Một phương pháp hệ thống giúp

    Lift the brush head

    Đầu tiên, nâng đầu bàn chải và thanh hút để các bàn chải chà và miếng cao su có thể tháo ra và dễ dàng làm sạch.

    Empty the waste water tank

    Nước bẩn sau đó được xả vào cống thông qua ống xả. Đầu ống có thể được bóp lại để đo hoặc điều chỉnh lưu lượng nước.

    Empty coarse dirt filter

    Trên quạt của máy chà sàn sẽ có một bộ lọc bụi vải cần được làm sạch, tương tự như bộ lọc thô trên ống hút trong bình chứa nước bẩn. Chúng giữ lại các mảnh vụn thô như mảnh gỗ, mảnh carton hoặc lá cây để tránh làm hỏng quạt thổi và ngăn không cho ống thoát nước trong bể bị tắc nghẽn.

    Flush the suction port

    Sau bộ lọc và bộ lọc rác, vòi hút và ống hút phía sau được rửa sạch bằng nước sạch hướng về thanh hút.

    Thùng chứa bụi và nắp cũng cần được rửa sạch. Ở đây, một chi tiết quan trọng thường bị bỏ qua, đó là nếp gấp cao su trên nắp. Khi đóng nắp container, lớp cao su gấp này chỉ có thể tạo ra chân không cần thiết nếu bên trong không có bụi bẩn và không bị hư hỏng. Tuy nhiên, chân không là yếu tố cần thiết để hệ thống hoạt động kín đáo và đảm bảo kết quả làm sạch tốt. Cũng nên làm sạch thùng chứa bụi định kỳ bằng khăn lau hoặc bàn chải cùng với chất tẩy rửa để làm sạch dầu mỡ bám trên thành thùng. Khi ở chế độ đỗ xe, nắp nên được giữ mở để nó khô hoàn toàn và để tránh hình thành mùi khó chịu.

    Waste water cover in park position

    Kiểm tra ống hút và bộ phận chà rửa

    Cleaning the suction beam

    Ống hút luôn tiếp xúc với nước bẩn, cát, dầu và bùn. Nó được vặn chặt bằng tay và có thể tháo ra dễ dàng khỏi giá đỡ. Sau đó, nó có thể được rửa sạch và lau khô bằng khăn hoặc bàn chải nếu cần thiết. Điều quan trọng là phải kiểm tra các miếng cao su xem có bị mòn hoặc nứt không. Thông thường, miếng đệm cao su có thể đảo ngược và do đó có thể sử dụng hai lần trước khi cần thay thế bằng miếng mới khi cả hai mặt đã bị mòn. Môi nguyên vẹn là điều kiện tiên quyết để đạt được kết quả hút tốt.

    Đầu chà là bộ phận chính trong quá trình làm sạch ướt bằng máy chà sàn và xứng đáng nhận được sự quan tâm đặc biệt của chúng ta. Các chổi của đầu bàn chải chà có đĩa có thể được tháo ra khỏi khung chổi bằng cách sử dụng Bàn đạp chân. Với đầu bàn chải con lăn, giá đỡ có thể được tháo ra mà không cần dụng cụ bằng cách xoay núm vặn, và các bàn chải có thể được tháo ra.

    Với đầu bàn chải con lăn, tốc độ cao (lên đến 1.300 vòng/phút) có thể khiến băng dính đóng gói dính vào lông chổi, gây hỏng chổi. Ngoài ra, khay hứng bụi thô phải được tháo ra và đổ sạch sau mỗi lần làm sạch, vì nó có thể bắt giữ các viên đá sắc nhọn, vật thể có cạnh sắc hoặc mảnh thủy tinh vỡ. Nếu những vật dụng này không được loại bỏ, chúng có thể gây trầy xước sàn nhà trong quá trình chà rửa sau này.

    Bảo dưỡng máy hút bụi

    Nếu máy quét có động cơ xăng hoặc diesel, việc kiểm tra định kỳ mức dầu và bộ lọc không khí là rất quan trọng. Cũng rất quan trọng để kiểm tra áp suất lốp – nếu áp suất quá thấp, bộ phận quét sẽ tiếp xúc quá gần với mặt đất và có thể bị hư hỏng. Điều này cũng có tác động tiêu cực đến kết quả tổng thể. Các bộ lọc nằm trên thùng chứa bụi phải được làm sạch để loại bỏ bụi mịn và ngăn ngừa hư hỏng máy. Điều này có thể được thực hiện thủ công hoặc thông qua điều khiển động cơ bằng cách sử dụng một dụng cụ cạo. Trong trường hợp các máy móc hiện đại hơn, quá trình này được tự động hóa thông qua công nghệ làm sạch bộ lọc.

    Ngoài ra, bộ lọc nên được làm sạch định kỳ bằng máy hút bụi khô và ướt. Nếu được phủ polyester, bộ lọc cũng có thể được giặt. Không bao giờ nên làm sạch bằng không khí nén, vì các hạt bụi được giải phóng thường có hại cho sức khỏe con người. Thứ hai, các yếu tố lọc có thể bị hư hỏng và mất chức năng. Việc làm sạch bằng áp lực cao cũng có thể gây hư hỏng cho các lá lọc – do đó, điều này không được khuyến khích.

    Cuối cùng, cần kiểm tra con lăn quét trên máy giống như đơn vị chà rửa trên máy chà sàn và sấy khô. Nếu vật liệu đóng gói/băng dính bị kẹt vào đó, những vật liệu này phải được loại bỏ hoặc cắt bỏ. Bánh lăn chính bị mòn khá nhanh trên các bề mặt gồ ghề như gạch lát liên kết, bê tông lộ đá hoặc bề mặt nhựa đường. Để đạt được kết quả tốt khi quét, gương quét sẽ cần được điều chỉnh lại trên một số mẫu máy. Nếu gương quét được đặt quá thấp, nó sẽ bị mòn quá nhanh. Nếu nó quá cao, nó sẽ không hoạt động đúng cách.

    Washable polyester filtre

    Tất cả thông tin về ắc quy kéo

    Charge device

    Tùy thuộc vào hệ thống, các loại ắc quy kéo không cần bảo dưỡng hoặc ít cần bảo dưỡng được sử dụng trong các máy chà sàn và máy quét có dung tích 40 lít trở lên. Đối với cả hai trường hợp, bụi bẩn cần được loại bỏ khỏi pin trước tiên để ngăn ngừa rò rỉ và hư hỏng kỹ thuật. Ắc quy kéo đạt hiệu suất cao nhất ở nhiệt độ khoảng 20 °C. Ở nhiệt độ môi trường trên 40 °C và dưới 5 °C, hiệu suất giảm mạnh. Thời gian sạc đầy pin nên được duy trì trong khoảng 12 đến 14 giờ, với quá trình sạc được tự động hoàn toàn. Nếu máy được đặt ở chế độ Tắt bằng công tắc khóa và kết nối với bộ sạc, bộ sạc sẽ kiểm tra trạng thái của pin và sạc pin với dòng điện phù hợp. Nếu pin đã đầy, quá trình sạc sẽ dừng lại và chỉ còn sạc nhỏ giọt.

    Pin ít bảo trì đòi hỏi một chút nỗ lực của con người. Các miếng đệm pin tại cửa sổ kiểm tra cần được kiểm tra ít nhất một lần mỗi tuần. Nếu phao gần như chạm vào cửa sổ quan sát, ắc-quy có đủ nước. Nếu mức nước trong bình chứa thấp hơn, cần phải thêm nước cất. Trong trường hợp pin có dung lượng lớn hơn, quá trình này được thực hiện thông qua hệ thống nạp trung tâm (hệ thống aquamatic). Điều quan trọng là phải đặt thùng chứa dung dịch chưng cất cách trạm bơm ít nhất ba mét để nước chảy qua ống và không hình thành bọt khí. Điều quan trọng là việc đổ đầy này phải được thực hiện sau khi tải, nếu không axit có thể rò rỉ ra ngoài và gây hư hỏng cho máy.

    Sự sạch sẽ đến từ bên trong - và từ bên ngoài.

    Tổng quan này cho thấy rằng ngay cả những máy móc đảm bảo làm sạch cũng cần được bảo dưỡng và bảo trì để hoạt động hiệu quả. Cuối cùng, lưu ý rằng các máy làm sạch bẩn thỉu sẽ tạo ra ấn tượng xấu. Vì vậy, việc làm sạch bên ngoài các máy móc thường xuyên là điều đáng làm để chúng hoạt động tốt và trông gọn gàng.

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