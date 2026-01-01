Chăm sóc máy làm sạch công nghiệp

Nếu máy quét có động cơ xăng hoặc diesel, việc kiểm tra định kỳ mức dầu và bộ lọc không khí là rất quan trọng. Cũng rất quan trọng để kiểm tra áp suất lốp – nếu áp suất quá thấp, bộ phận quét sẽ tiếp xúc quá gần với mặt đất và có thể bị hư hỏng. Điều này cũng có tác động tiêu cực đến kết quả tổng thể. Các bộ lọc nằm trên thùng chứa bụi phải được làm sạch để loại bỏ bụi mịn và ngăn ngừa hư hỏng máy. Điều này có thể được thực hiện thủ công hoặc thông qua điều khiển động cơ bằng cách sử dụng một dụng cụ cạo. Trong trường hợp các máy móc hiện đại hơn, quá trình này được tự động hóa thông qua công nghệ làm sạch bộ lọc.
Ngoài ra, bộ lọc nên được làm sạch định kỳ bằng máy hút bụi khô và ướt. Nếu được phủ polyester, bộ lọc cũng có thể được giặt. Không bao giờ nên làm sạch bằng không khí nén, vì các hạt bụi được giải phóng thường có hại cho sức khỏe con người. Thứ hai, các yếu tố lọc có thể bị hư hỏng và mất chức năng. Việc làm sạch bằng áp lực cao cũng có thể gây hư hỏng cho các lá lọc – do đó, điều này không được khuyến khích.
Cuối cùng, cần kiểm tra con lăn quét trên máy giống như đơn vị chà rửa trên máy chà sàn và sấy khô. Nếu vật liệu đóng gói/băng dính bị kẹt vào đó, những vật liệu này phải được loại bỏ hoặc cắt bỏ. Bánh lăn chính bị mòn khá nhanh trên các bề mặt gồ ghề như gạch lát liên kết, bê tông lộ đá hoặc bề mặt nhựa đường. Để đạt được kết quả tốt khi quét, gương quét sẽ cần được điều chỉnh lại trên một số mẫu máy. Nếu gương quét được đặt quá thấp, nó sẽ bị mòn quá nhanh. Nếu nó quá cao, nó sẽ không hoạt động đúng cách.