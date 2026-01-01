Chăm sóc máy làm sạch công nghiệp

Ống hút luôn tiếp xúc với nước bẩn, cát, dầu và bùn. Nó được vặn chặt bằng tay và có thể tháo ra dễ dàng khỏi giá đỡ. Sau đó, nó có thể được rửa sạch và lau khô bằng khăn hoặc bàn chải nếu cần thiết. Điều quan trọng là phải kiểm tra các miếng cao su xem có bị mòn hoặc nứt không. Thông thường, miếng đệm cao su có thể đảo ngược và do đó có thể sử dụng hai lần trước khi cần thay thế bằng miếng mới khi cả hai mặt đã bị mòn. Môi nguyên vẹn là điều kiện tiên quyết để đạt được kết quả hút tốt.

Đầu chà là bộ phận chính trong quá trình làm sạch ướt bằng máy chà sàn và xứng đáng nhận được sự quan tâm đặc biệt của chúng ta. Các chổi của đầu bàn chải chà có đĩa có thể được tháo ra khỏi khung chổi bằng cách sử dụng Bàn đạp chân. Với đầu bàn chải con lăn, giá đỡ có thể được tháo ra mà không cần dụng cụ bằng cách xoay núm vặn, và các bàn chải có thể được tháo ra.

Với đầu bàn chải con lăn, tốc độ cao (lên đến 1.300 vòng/phút) có thể khiến băng dính đóng gói dính vào lông chổi, gây hỏng chổi. Ngoài ra, khay hứng bụi thô phải được tháo ra và đổ sạch sau mỗi lần làm sạch, vì nó có thể bắt giữ các viên đá sắc nhọn, vật thể có cạnh sắc hoặc mảnh thủy tinh vỡ. Nếu những vật dụng này không được loại bỏ, chúng có thể gây trầy xước sàn nhà trong quá trình chà rửa sau này.