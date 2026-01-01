Để sản xuất thực phẩm an toàn làm sạch, nhà bếp và các phòng liên quan (kho lưu trữ, thiết bị làm lạnh) cùng các máy móc hiện có phải được giữ sạch sẽ thông qua việc làm sạch và khử trùng cẩn thận, khi cần thiết. Do các khu vực và máy móc có các khoảng thời gian làm sạch khác nhau, cần phải lập lịch làm sạch và hiển thị ở vị trí nổi bật trong từng khu vực cần làm sạch. Kế hoạch này phải bao gồm danh sách chi tiết các nội dung sau:

Những gì (máy móc, bề mặt, sàn nhà)

Khi (sau khi sử dụng, hàng ngày, hàng tuần)

Với gì (chất tẩy rửa và liều lượng)

Bởi ai (nhân viên chịu trách nhiệm) sẽ thực hiện việc làm sạch.

Các tác vụ đã hoàn thành phải được ghi chép chính xác và ghi chép rõ ràng bằng chữ ký để cho phép theo dõi. Cần lưu ý rằng làm sạch và khử trùng là hai quy trình riêng biệt.

làm sạch nhằm loại bỏ bụi bẩn và các chất ô nhiễm, tức là bất kỳ chất không mong muốn nào bao gồm cặn sản phẩm, vi sinh vật và cặn của chất tẩy rửa/chất khử trùng.

Khử trùng bao gồm các quá trình hóa học và vật lý nhằm loại bỏ vi sinh vật đến mức không gây hại cho sức khỏe và không làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

*HACCP (Phân tích nguy cơ và điểm kiểm soát quan trọng) là một công cụ quản lý chất lượng tập trung vào các biện pháp phòng ngừa, được thiết kế để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất và xử lý thực phẩm, đồng thời ngăn chặn các nguy cơ có thể dẫn đến bệnh tật hoặc thương tích cho người tiêu dùng.