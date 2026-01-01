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    Làm sạch nhà bếp

    Bất cứ nơi nào thức ăn được nấu, sẽ có những vết bẩn cứng đầu. Chất béo và cặn thức ăn phải được loại bỏ một cách có hệ thống theo hướng dẫn HACCP để loại bỏ môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật. Máy phun rửa áp lực cao, thiết bị làm sạch bề mặt, máy làm sạch bằng hơi nước, máy chà sàn hoặc máy chà sàn và hút bụi có thể làm được những gì? Khi sử dụng chúng, cần lưu ý những điểm cụ thể nào? Và quy trình khử trùng nên được thực hiện như thế nào? Dưới đây là tổng quan.

    Kitchen cleaning

    Làm sạch và khử trùng theo hướng dẫn của HACCP*

    Để sản xuất thực phẩm an toàn làm sạch, nhà bếp và các phòng liên quan (kho lưu trữ, thiết bị làm lạnh) cùng các máy móc hiện có phải được giữ sạch sẽ thông qua việc làm sạch và khử trùng cẩn thận, khi cần thiết. Do các khu vực và máy móc có các khoảng thời gian làm sạch khác nhau, cần phải lập lịch làm sạch và hiển thị ở vị trí nổi bật trong từng khu vực cần làm sạch. Kế hoạch này phải bao gồm danh sách chi tiết các nội dung sau:

    • Những gì (máy móc, bề mặt, sàn nhà)
    • Khi (sau khi sử dụng, hàng ngày, hàng tuần)
    • Với gì (chất tẩy rửa và liều lượng)
    • Bởi ai (nhân viên chịu trách nhiệm) sẽ thực hiện việc làm sạch.

    Các tác vụ đã hoàn thành phải được ghi chép chính xác và ghi chép rõ ràng bằng chữ ký để cho phép theo dõi. Cần lưu ý rằng làm sạch và khử trùng là hai quy trình riêng biệt.

    làm sạch nhằm loại bỏ bụi bẩn và các chất ô nhiễm, tức là bất kỳ chất không mong muốn nào bao gồm cặn sản phẩm, vi sinh vật và cặn của chất tẩy rửa/chất khử trùng.

    Khử trùng bao gồm các quá trình hóa học và vật lý nhằm loại bỏ vi sinh vật đến mức không gây hại cho sức khỏe và không làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

    *HACCP (Phân tích nguy cơ và điểm kiểm soát quan trọng) là một công cụ quản lý chất lượng tập trung vào các biện pháp phòng ngừa, được thiết kế để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất và xử lý thực phẩm, đồng thời ngăn chặn các nguy cơ có thể dẫn đến bệnh tật hoặc thương tích cho người tiêu dùng.

    Cleaning of commercial kitchens

    Làm sạch hiệu quả từng ngóc ngách

    Cleaning of commercial kitchens
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    Tạo bọt: Gạch và bề mặt

    Gạch sáng bóng và thép không gỉ là những đặc trưng nổi bật trong thiết kế của các nhà bếp thương mại. Để làm sạch bụi bẩn trên gạch vào cuối ngày làm việc, có thể sử dụng máy phun rửa áp lực cao kết hợp với vòi phun bọt hoặc cần phun bọt dạng cốc. Với sự hỗ trợ của các chất làm sạch bằng bọt phù hợp (kiềm/trung tính/axit) và không khí được phun vào vòi phun, máy làm sạch bằng áp lực cao tạo ra bọt bằng tia nước áp lực cao. Bọt được phun từ khoảng cách khoảng một đến hai mét, bắt đầu từ dưới lên TOP, để tận dụng chiều rộng phun rộng. Điều tuyệt vời của hệ thống này là trước hết, bạn có thể thấy rõ nơi chất tẩy rửa đã được áp dụng và thứ hai, bọt tẩy rửa giữ nguyên vị trí lâu hơn so với chất tẩy rửa thông thường, do đó thời gian tiếp xúc được kéo dài.

    Tuy nhiên, điều quan trọng là chỉ sử dụng lượng bọt vừa đủ tiếp xúc trực tiếp với bề mặt mà bạn muốn làm sạch. Điều này giúp bạn làm việc hiệu quả và tránh được vấn đề bọt thừa trượt xuống bề mặt do trọng lượng của chính nó, điều này sẽ làm mất đi lợi ích của thời gian tiếp xúc tăng thêm. Quá trình làm sạch sau đó được thực hiện từ trên xuống dưới.

    Điều cần lưu ý khi sử dụng chất tẩy rửa axit là các khe gạch phải được rửa sạch bằng nước trước tiên. Điều này ngăn axit thấm vào và làm hỏng vữa.

    Hãy làm nhẹ nhàng: Sử dụng áp lực trên máy móc, dụng cụ nhà bếp, núm vặn, thiết bị điện, v.v.

    Để làm sạch các dụng cụ nhà bếp cỡ lớn, thường cần sử dụng máy làm sạch bằng áp lực cao có khả năng điều chỉnh áp suất nước và lượng nước tại súng áp lực cao. Điều này cho phép làm việc với sự kết hợp phù hợp mà không làm bụi bẩn bắn ngược lại về phía người dùng. Ngoài ra, giống như tất cả các thiết bị điện, công việc phải được thực hiện cẩn thận với áp suất giảm để tránh gây hư hỏng cho các hệ thống điện nhạy cảm. Các công cụ đã chứng minh hiệu quả trong trường hợp này là các ống phun rất ngắn (250 mm) hoặc các đơn vị phun ngắn, chẳng hạn như vòi phun áp lực cao được gắn trực tiếp vào súng áp lực cao. Tùy thuộc vào diện tích của nhà bếp, việc sử dụng máy phun rửa áp lực cao di động hoặc bộ phận áp lực cao cố định có các cổng kết nối ở nhiều vị trí khác nhau có thể hữu ích cho các phòng có diện tích rất lớn.

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    Hơi nước: Một giải pháp làm sạch

    Bạn cũng có thể đạt được mức độ làm sạch cần thiết cho máy móc và dụng cụ nhà bếp bằng cách sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước. Hơi nước thoát ra dưới dạng những giọt rất nhỏ ở nhiệt độ 100 °C và áp suất từ 3 đến 4 bar. Điều này có nghĩa là hơi nước có thể len lỏi vào mọi khe hở mà bàn chải hoặc vải khó có thể tiếp cận. Bằng cách này, các vùng viền của mặt trước máy rửa chén, công tắc bật/tắt của lò nướng hoặc các bề mặt có gân có thể được làm sạch một cách làm sạch và kỹ lưỡng.

    Mẹo: Tủ đông có thể được rã đông trong thời gian ngắn hơn nhiều nếu sử dụng hơi nước giữa lớp băng và thành trong của tủ.

    Làm sạch bề mặt bằng tay

    Để làm sạch nhanh chóng các khu vực nhỏ lẻ trong khi bếp đang hoạt động, bạn có thể tin tưởng vào việc làm sạch bề mặt bằng tay. Các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm chỉ nên được khử trùng sau khi đã được làm sạch hoặc trông sạch sẽ. Trong nhà bếp, việc rửa sạch bề mặt bằng nước uống sạch sau thời gian tiếp xúc với chất khử trùng là rất quan trọng để loại bỏ hoàn toàn bất kỳ chất khử trùng hoặc chất tẩy rửa còn sót lại trên bề mặt.

    Manual cleaning
    Kitchen cleaning: The floor

    Thiết bị làm sạch bề mặt, máy chà sàn hoặc máy làm sạch bằng hơi nước: Sàn nhà

    Sàn nhà bếp thương mại là một thách thức đặc biệt. Lý do cho điều này là vì mức độ chống trượt rất cao là yêu cầu bắt buộc để ngăn ngừa tai nạn lao động. Trong khi sàn thông thường có giá trị chống trượt là R9, sàn nhà bếp thương mại phải có giá trị từ R11 đến R13. Gạch có bề mặt nhám cũng được trang bị các gờ chống trượt để nước không gây nguy cơ trượt ngã. Dầu mỡ và cặn thức ăn tích tụ trong suốt ngày làm việc bị kẹt giữa các gờ này.

    Kitchen cleaning: Surface cleaner

    Thiết bị làm sạch bề mặt – một phụ kiện hữu ích cho máy làm sạch bằng áp lực cao – với thanh vòi phun xoay, trên đó các đầu phun áp lực cao được gắn ở vị trí lệch nhẹ, phun nước lên sàn với áp lực cao và loại bỏ bụi bẩn một cách rất hiệu quả. Vòng lông chổi ngăn nước bắn lên tường và các thiết bị. Tùy thuộc vào cấu trúc sàn, nước bẩn có thể chảy về phía cống thoát nước hoặc được đẩy về phía kênh thoát nước bằng một dụng cụ cạo cao su. Hoặc, nước bẩn cũng có thể được hút lên bằng máy hút bụi khô và ướt.

    Kitchen cleaning: Floor cleaner

    Máy chà sàn là thiết bị lý tưởng để làm sạch sàn nhà. Các máy có đầu chà rửa dạng con lăn có áp lực tiếp xúc cao nhờ diện tích tiếp xúc nhỏ, nhờ đó đạt được kết quả làm việc mong muốn một cách dễ dàng trên các bề mặt sàn có hoa văn và các khe nối. Các con lăn tự làm sạch nhờ tốc độ quay cao nên bụi bẩn không bám dính. Máy chà sàn có chức năng hút, giúp hút sạch nước bẩn. Do đó, sàn nhà khô ráo và có thể đi lại ngay lập tức.

    Kitchen cleaning: Steam

    Với các phụ kiện phù hợp, máy làm sạch bằng hơi nước và máy hút bụi bằng hơi nước cũng có thể được sử dụng để làm sạch sàn. Đối với các vết bẩn nặng, máy hút bụi hơi nước cho phép sử dụng hóa chất để xử lý trước khu vực bị bẩn trước khi hút nước bẩn trở lại bằng chức năng hút ngược. Hơn nữa, họ còn có các chương trình tự làm sạch cho ống hút và ống dẫn để loại bỏ bụi bẩn còn sót lại.

    Tile anti-slip

    Phòng ngừa tai nạn: Gạch chống trượt và giá trị chống trượt

    Gạch lát sàn sử dụng trong khu vực làm việc, khu công nghiệp và không gian công cộng phải đáp ứng tiêu chuẩn chống trượt theo các nhóm đánh giá từ R9 đến R13 theo tiêu chuẩn DIN 51130. Như vậy, tai nạn sẽ được tránh khỏi. Để kiểm tra giá trị, một người đánh giá mang giày bảo hộ đứng và đi lại trên bề mặt dốc có dầu. Càng cao nhóm R, góc nghiêng của khu vực cần kiểm tra càng lớn. Nó dao động từ >6° đến 10° đối với hệ số ma sát thấp (R9) và lên đến >35° đối với hệ số ma sát rất cao (R13).

    Cleaning fine stoneware tiles with Kärcher equipment

    Làm sạch gạch men sứ cao cấp

    Gạch men sứ cao cấp là loại vật liệu lát sàn đẹp mắt và rất phổ biến, nổi bật nhờ độ bền cao, khả năng chống trượt tốt và tỷ lệ hấp thụ nước cực thấp. Một vật liệu trang trí sàn hiện đại và an toàn, ngày nay không thể tưởng tượng được sàn nhà mà không có Đá mịn cao cấp.

    Tìm hiểu thêm

    Các loại bụi bẩn và chất tẩy rửa phù hợp trong khu vực bếp

    Trong quá trình chế biến thực phẩm, vết bẩn cứng đầu thường bao gồm một lớp màng của carbohydrate, protein hoặc chất béo.

    Trong các chất tẩy rửa, các thành phần khác nhau đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất làm sạch, ví dụ như kiềm, axit, dung môi, chất hoạt động bề mặt và nước.

    Chất tẩy rửa kiềm

    Chất tẩy rửa kiềm thích hợp để loại bỏ dầu mỡ và bụi bẩn chứa protein. Dung dịch kiềm thường cũng được gọi là "dung dịch bazơ" và có giá trị pH nằm trong khoảng từ 7 đến 14.

    Chất tẩy rửa có tính axit

    Chất tẩy rửa axit loại bỏ các vết bẩn khoáng, chẳng hạn như cặn vôi trong chậu rửa mặt. Chúng đôi khi có tính chất khử trùng. Phạm vi axit nằm trong khoảng từ 0 đến 7 trên thang pH.

    Chất hoạt động bề mặt

    Chất hoạt động bề mặt làm giảm sức căng bề mặt của nước, cho phép nước và bụi bẩn (ô nhiễm dầu mỡ) trộn lẫn bằng cách tạo thành nhũ tương. Nếu không có quá trình trộn này, vết bẩn không thể được hòa tan và loại bỏ. Chất hoạt động bề mặt có mặt trong hầu hết các chất tẩy rửa. Xà phòng cũng thuộc nhóm chất hoạt động bề mặt. Chất làm sạch tạo bọt trung tính thường là lựa chọn tốt cho việc làm sạch trong nhà bếp, vì nó nhẹ nhàng với các vật liệu và loại bỏ vết bẩn dầu mỡ, mỡ và protein nhờ các chất hoạt động bề mặt mà nó chứa.

    Steam cleaner SG 4/4

    Máy làm sạch bằng hơi nước SG 4/4

    SGV 8/5

    Máy làm sạch bằng hơi nước SGV 8/5

    Kärcher: Compact/push scrubber driers

    Máy chà sàn và hút bụi

    Roller brushes

    Bàn chải con lăn

    HD 4/11

    Máy phun rửa áp lực cao bằng nước lạnh

    Surface cleaners

    Thiết bị làm sạch bề mặt cho máy phun rửa áp lực cao

    Cup foam lance

    Vòi phun bọt cho máy phun rửa áp lực cao

    RM 57

    Chất làm sạch tạo bọt PressurePro trung tính RM 57

    Alkaline foam cleaner RM 58

    Chất làm sạch tạo bọt PressurePro kiềm RM 58

    RM 59

    Chất làm sạch tạo bọt PressurePro axit RM 59

    Foam system

    Hệ thống bọt sẵn sàng sử dụng

    HD 7/16-4 St

    Máy phun rửa áp lực cao dạng trạm

    Manual equipment

    Thiết bị làm sạch thủ công