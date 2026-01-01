Làm sạch linh kiện trong xưởng sửa chữa ô tô

Làm sạch bằng sóng siêu âm là một phương pháp đặc biệt thân thiện với môi trường để làm sạch các bộ phận. Trong quá trình này, các bộ phận bẩn được đặt vào dung dịch tẩy rửa ấm nhẹ và được tiếp xúc với sóng siêu âm tần số cao. Quá trình này tạo ra hàng tỷ bong bóng xâm thực trong chất lỏng, những bong bóng này nổ tung và tách bụi bẩn khỏi bề mặt của các bộ phận. Thông thường, quá trình này được thực hiện mà không sử dụng hóa chất mạnh hoặc các chất phụ gia cơ học. Ngay cả bụi bẩn bám chặt trên các bề mặt nhỏ có lỗ rỗng cũng có thể được loại bỏ khỏi bề mặt theo cách này. Tuy nhiên, phương pháp này không hoàn toàn không sử dụng hóa chất. Để tăng cường hiệu quả làm sạch, một số nhà sản xuất thiết bị cung cấp các chất tẩy rửa đặc biệt. Khi kết hợp với hệ thống sưởi ấm cho bồn siêu âm, điều này giúp giảm đáng kể thời gian rửa. Điều này có thể rất quan trọng, đặc biệt đối với các xưởng sửa chữa có lượng công việc lớn.
Bồn rửa siêu âm lớn có khả năng làm sạch các bộ phận động cơ và bánh xe hoàn chỉnh. Để làm điều này, các máy này có dung tích giặt lên đến hàng trăm lít. Đối với các máy móc lớn, các bộ phận thường được nâng lên bằng thiết bị nâng thủy lực. Thiết bị này hạ giỏ chứa các bộ phận xuống bể siêu âm và nâng nó ra khỏi bể sau khi rửa. Nước giặt có thể sử dụng cho khoảng 400 lần giặt. Mặc dù các bộ phận đã rất sạch sau quá trình làm sạch, nhưng nên rửa chúng dưới nước sạch trên giá rửa để loại bỏ bất kỳ cặn nước rửa nào còn sót lại.
Các máy rửa bằng sóng siêu âm có dung tích khoảng 10 lít đã chứng minh là đặc biệt hữu ích trong các xưởng sửa chữa ô tô. Chúng được sử dụng để làm sạch các bộ phận nhỏ, chẳng hạn như vòi phun nhiên liệu hoặc các bộ phận của bộ chế hòa khí trong xe cổ điển. Tuy nhiên, chúng cũng thường được sử dụng để rửa các dụng cụ cầm tay bị bám dầu. Điều này giúp tăng cường đáng kể an toàn lao động.