Làm sạch linh kiện trong xưởng sửa chữa ô tô

Dù sử dụng máy phun rửa áp lực cao cố định hay di động cho việc rửa các bộ phận, cần chú ý đến tính năng công thái học của các công cụ và phụ kiện. Chấn thương thể chất do căng thẳng quá mức và liên tục có thể được phòng ngừa một cách đáng tin cậy. Các triệu chứng mệt mỏi, vốn làm tăng khả năng xảy ra sai sót và do đó gây chấn thương, cũng được tránh.

Khi lựa chọn súng áp lực cao, nên ưu tiên các mô hình công thái học, ví dụ như những mô hình sử dụng lực phản hồi của tia nước áp lực cao để giảm thiểu lực giữ cần thiết cho cò súng và đồng thời giảm thiểu lực của công tắc an toàn. Các cuộn ống tự động, giúp loại bỏ việc cuộn ống ra vào, cũng rất hữu ích. Chúng cũng giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ vấp ngã và tạo điều kiện làm việc hiệu quả. Các cuộn ống, đặc biệt là những loại được trang bị các khớp nối nhanh để thay đổi vòi phun, giúp giảm đáng kể thời gian cần thiết cho việc lắp đặt và tháo gỡ.

Một "bàn rửa" cũng là một thiết bị tiết kiệm công sức đáng kể khi rửa các bộ phận. Các bộ phận có thể được cố định vào đó để chúng không bị di chuyển trong quá trình rửa áp lực cao. Các giá đỡ giặt tốt cũng có thể điều chỉnh độ cao. Điều này có nghĩa là có thể điều chỉnh riêng lẻ để đạt được chiều cao làm việc lý tưởng. "Cần treo trần" cũng giúp công việc trở nên dễ dàng và an toàn hơn, đặc biệt khi được lắp đặt phía trên bồn rửa. Họ dẫn hướng ống nước quanh vật thể đang được rửa từ một điểm trung tâm ở phía trên, loại bỏ nhu cầu phải kéo hoặc mang ống nước nặng nề xung quanh.