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    Làm sạch linh kiện trong xưởng sửa chữa ô tô

    Vệ sinh các bộ phận bị nhiễm dầu, mỡ hoặc bụi là một phần không thể thiếu trong quá trình sửa chữa tại các xưởng ô tô. Nó giúp công việc trở nên dễ dàng hơn, nâng cao mức độ an toàn tại nơi làm việc và cải thiện đáng kể chất lượng sửa chữa động cơ, hộp số và khung gầm. Có ba phương pháp để làm sạch bộ phận chuyên nghiệp: Máy phun rửa áp lực cao, máy phun đá khô CO₂ và hệ thống rửa linh kiện. Điều này có nghĩa là luôn có giải pháp phù hợp cho mọi vấn đề vệ sinh trong xưởng sửa chữa ô tô.

    Car workshop parts cleaning

    Làm sạch bộ phận bằng máy phun rửa áp lực cao

    Máy làm sạch bằng áp lực cao đặc biệt phù hợp để làm sạch các bộ phận của xe và động cơ như nắp đầu xi lanh, hộp số, trục và bánh xe. Chúng luôn là lựa chọn tốt nếu bãi rửa xe đã được thiết lập và tất cả các giấy phép quản lý nước và xây dựng đã được cấp phép cho hoạt động của nó.

    Thông thường, chỉ có nhân viên được đào tạo của công ty ô tô mới làm việc tại các bãi rửa xe được sử dụng để rửa các bộ phận ô tô. Điều này giúp giảm đáng kể nguy cơ tai nạn, có nghĩa là máy phun rửa áp lực cao nước nóng cũng có thể được sử dụng. So với máy phun rửa áp lực cao nước lạnh, chúng có thể làm sạch các vết bẩn béo hoặc dầu mỡ nhanh hơn nhiều. Điều này cũng giúp giảm đáng kể lượng hóa chất giặt, từ đó giảm chi phí bảo trì.

    Parts cleaning with a high-pressure cleaner

    Máy phun rửa áp lực cao dạng trạm

    Ngay cả khi chỉ có nhân viên được đào tạo mới sử dụng khu vực rửa xe, công nghệ rửa xe vẫn cần được thiết kế sao cho dễ hiểu và trực quan để loại trừ khả năng xảy ra lỗi vận hành. Máy phun rửa áp lực cao cố định là lựa chọn phù hợp trong trường hợp này, đặc biệt nếu có đủ không gian cần thiết. Công nghệ của nó có thể được lưu trữ trong một phòng công nghệ mà không phải ai cũng có thể truy cập. Sử dụng bảng điều khiển riêng biệt tại khu vực rửa xe, các chương trình rửa các bộ phận xe đã được cài đặt sẵn có thể được kích hoạt một cách dễ dàng, mà không có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Tùy thuộc vào thiết bị, có thể sử dụng nhiều cần phun cùng với máy phun rửa áp lực cao cố định, nghĩa là các nhân viên khác nhau có thể rửa các bộ phận cùng một lúc. Đặc biệt trong trường hợp sản lượng xưởng cao, điều này có nghĩa là có thể tránh được các điểm nghẽn. Máy phun rửa áp lực cao cố định cũng được khuyến nghị sử dụng ở những nơi khu vực rửa xe hoạt động trong nhiều giờ mỗi ngày, do thời gian thiết lập ngắn hơn.

    Parts cleaning with a mobile high-pressure cleaner

    Máy phun rửa áp lực cao di động

    Các xưởng nhỏ có thể chuyển sang sử dụng máy phun rửa áp lực cao nước nóng di động để rửa các bộ phận của xe. Ưu điểm của chúng là chiếm ít không gian, vì không cần phải có phòng kỹ thuật chuyên dụng. Tuy nhiên, các thiết bị di động luôn đòi hỏi thời gian thiết lập lâu hơn. Ngoài ra, còn có một số rủi ro về tai nạn do đường dây điện, ống nước và ống cao áp nằm rải rác xung quanh.

    Dầu, khí đốt hay điện?

    Khi lựa chọn công nghệ làm sạch phù hợp, câu hỏi đặt ra là liệu máy làm sạch bằng áp lực cao có nên được trang bị bộ đốt dầu hoặc gas hay máy nước nóng điện. Để trả lời câu hỏi này, cơ sở hạ tầng của nhà máy − nguồn cung cấp điện, khí đốt hoặc dầu − và hiệu quả của nó phải được xem xét. Nếu sử dụng khí đốt hoặc dầu để làm nóng nước, máy móc cố định phải có kết nối với ống khói.

    Dải sản phẩm phụ kiện đa dạng

    Việc lựa chọn phụ kiện phụ thuộc vào mục đích sử dụng dự kiến và kết quả giặt mong muốn. Các cần phun bọt, bàn chải rửa xoay, cần phun ngắn hoặc phụ kiện phun với các góc phun khác nhau là lựa chọn lý tưởng cho việc làm sạch bộ phận của xe. Tốt nhất, áp suất nước và nhiệt độ nước có thể được điều chỉnh trực tiếp tại vòi phun hoặc máy phun rửa áp lực cao tùy theo loại bẩn, do đó bẩn dầu mỡ có thể được loại bỏ dễ dàng hơn bằng cách tăng nhiệt độ nước rửa.

    Khi cần thiết: Hóa chất giặt

    Trong trường hợp vết bẩn cứng đầu, các chất tẩy rửa hóa học được sử dụng thêm. Chất tẩy rửa kiềm mạnh đặc biệt phù hợp để loại bỏ vết bẩn dầu mỡ cứng đầu. Chất tẩy rửa axit được sử dụng để làm sạch bụi bẩn khoáng chất, chẳng hạn như vôi hoặc vữa.

    Các hóa chất giặt rửa không được ảnh hưởng đến chức năng của bộ tách chất lỏng nhẹ hoặc bộ tách kết tụ.

    Ergonomics trong quá trình làm sạch bộ phận

    Ergonomics for parts cleaning

    Dù sử dụng máy phun rửa áp lực cao cố định hay di động cho việc rửa các bộ phận, cần chú ý đến tính năng công thái học của các công cụ và phụ kiện. Chấn thương thể chất do căng thẳng quá mức và liên tục có thể được phòng ngừa một cách đáng tin cậy. Các triệu chứng mệt mỏi, vốn làm tăng khả năng xảy ra sai sót và do đó gây chấn thương, cũng được tránh.

    Khi lựa chọn súng áp lực cao, nên ưu tiên các mô hình công thái học, ví dụ như những mô hình sử dụng lực phản hồi của tia nước áp lực cao để giảm thiểu lực giữ cần thiết cho cò súng và đồng thời giảm thiểu lực của công tắc an toàn. Các cuộn ống tự động, giúp loại bỏ việc cuộn ống ra vào, cũng rất hữu ích. Chúng cũng giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ vấp ngã và tạo điều kiện làm việc hiệu quả. Các cuộn ống, đặc biệt là những loại được trang bị các khớp nối nhanh để thay đổi vòi phun, giúp giảm đáng kể thời gian cần thiết cho việc lắp đặt và tháo gỡ.

    Một "bàn rửa" cũng là một thiết bị tiết kiệm công sức đáng kể khi rửa các bộ phận. Các bộ phận có thể được cố định vào đó để chúng không bị di chuyển trong quá trình rửa áp lực cao. Các giá đỡ giặt tốt cũng có thể điều chỉnh độ cao. Điều này có nghĩa là có thể điều chỉnh riêng lẻ để đạt được chiều cao làm việc lý tưởng. "Cần treo trần" cũng giúp công việc trở nên dễ dàng và an toàn hơn, đặc biệt khi được lắp đặt phía trên bồn rửa. Họ dẫn hướng ống nước quanh vật thể đang được rửa từ một điểm trung tâm ở phía trên, loại bỏ nhu cầu phải kéo hoặc mang ống nước nặng nề xung quanh.

    Làm sạch bộ phận bằng đá khô CO₂

    Đá khô CO₂ là một quy trình phun hạt hiệu quả có thể được sử dụng để loại bỏ nhẹ nhàng các vết bẩn cứng đầu trên nhiều loại vật liệu. Việc làm sạch bằng đá khô CO₂ đã chứng minh được hiệu quả của mình trong những năm gần đây đối với các bộ phận phức tạp và nhạy cảm, đặc biệt là trong các xưởng sửa chữa ô tô và xưởng tái chế. Do đó, phương pháp này đang được sử dụng ngày càng phổ biến cho nhiều mục đích khác nhau, từ làm sạch nội thất ô tô, làm sạch khoang động cơ cho đến công tác phục hồi xe cổ. Ưu điểm chính của công nghệ này là nó làm sạch mà không để lại bất kỳ chất thải nào, chẳng hạn như nước thải, hóa chất hoặc tác nhân phun.

    Parts cleaning with dry ice

    Nó hoạt động như thế nào?

    Làm sạch bằng đá khô CO₂ tương đương với các phương pháp phun cát truyền thống, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều. Các viên đá khô CO₂ có kích thước từ 1 đến 4 milimét được lưu trữ trong một thùng lưu trữ trong máy phun đá khô CO₂. Trong quá trình phun cát, các hạt cát được chuyển đến súng phun và vòi phun bằng sự hỗ trợ của một Đơn vị định lượng, sau đó được gia tốc bằng Không khí nén lên tốc độ tối đa 150 m/s. Tốc độ phun có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng áp suất không khí nén, có thể thiết lập trong khoảng từ 0,7 đến 10 bar, và sử dụng các vòi phun hiệu suất cao có thể thay thế trên súng phun. Khi các viên đá khô CO₂ va chạm vào bề mặt cần làm sạch, bụi bẩn co lại do quá trình làm lạnh cực độ (-79 °C) và trở nên giòn. Điều này gây ra ứng suất nhiệt và bụi bẩn hoặc lớp phủ bong tróc khỏi bề mặt. Sau đó, lớp này được loại bỏ bằng cách mài mòn bởi các hạt nhỏ tiếp xúc với bề mặt. Trong quá trình này, CO2 đột ngột chuyển sang trạng thái khí và tăng thể tích lên gấp 400 lần – một quá trình được gọi là thăng hoa. Điều này cũng làm bong tróc bụi bẩn hoặc lớp phủ trên bề mặt. Sau khi làm sạch, chỉ còn lại bụi bẩn đã được loại bỏ ở dạng khô. Nó có thể được thu gom và xử lý dễ dàng thông qua hệ thống xử lý chất thải nguy hại.

    Các phương pháp khác nhau cho quá trình phun đá khô CO₂

    Vì không có gì bị ướt trong quá trình phun đá khô CO₂, các bộ phận như bộ phận động cơ hoặc bộ phận điện không còn cần phải tháo rời hoặc bảo vệ riêng biệt. Điều này giúp tiết kiệm cả thời gian làm việc và chi phí. Khi sử dụng đúng cách, nó sẽ không gây hư hỏng bề mặt như một số phương pháp phun cát khác đôi khi làm. Điều này hoàn toàn loại bỏ nhu cầu sử dụng các phương pháp xử lý bề mặt đắt tiền, thường là cần thiết khi sử dụng phương pháp phun cát. Đá khô CO₂ cũng ngăn ngừa biến dạng nhiệt khi sử dụng đúng cách, vì bề mặt chỉ được làm lạnh xuống 5 °C và không bao giờ vượt quá 20 °C. Làm sạch bằng đá khô CO₂ thậm chí còn cung cấp giải pháp cho những công việc trước đây không thể thực hiện hoặc chỉ có thể hoàn thành sau một thời gian dài, chẳng hạn như loại bỏ vết keo cao su hoặc vết dầu mỡ. Đối với việc chăm sóc xe hơi, sản phẩm này cho phép làm sạch hoàn hảo các bộ phận như bảng điều khiển, thảm sàn, các tấm ốp và nội thất xe, đặc biệt là các khu vực này.

    Tổ chức chặt chẽ

    Mặc dù phương pháp này rất dễ sử dụng, nhưng khi sử dụng phương pháp phun đá khô CO₂, cần phải cẩn thận để đảm bảo rằng các viên đá khô CO₂ luôn tươi mới. Nếu không, điều này sẽ làm giảm đáng kể hiệu suất làm sạch và các hạt sẽ chuyển thành khí. Ngay cả khi được bảo quản trong hộp giữ lạnh thích hợp, chúng chỉ có thể được lưu trữ trong vài ngày. Do đó, các viên đá khô CO₂ được sản xuất trong các máy ép thủy lực lớn, được gọi là máy ép viên đá khô, dành cho việc sử dụng ngay lập tức nên được sử dụng ngay sau khi giao hàng. Việc tổ chức công việc trong xưởng sửa chữa ô tô phải được phối hợp chặt chẽ với yêu cầu này để tránh tình trạng chậm trễ hoặc giảm chất lượng trong quá trình làm sạch bộ phận.

    Các giải pháp mới

    Tuy nhiên, hiện đã có một máy phun đá khô CO₂ có thể tự sản xuất đá khô với lượng chính xác theo yêu cầu khi cần thực hiện việc làm sạch. Về mặt hậu cần và cung ứng, chỉ cần hai điều sau: CO2 lỏng làm nguyên liệu thô – có thể được lưu trữ trong bình trên máy mà không bị mất mát – và nguồn cung cấp Không khí nén với máy nén khí mạnh mẽ. Do đó, máy này rất phù hợp để sử dụng trong các xưởng ô tô có quy mô bất kỳ.

    Đào tạo

    Mặc dù việc sử dụng đá khô CO₂ rất đơn giản và có thể được học nhanh chóng trong các khóa đào tạo người dùng, phương pháp này vẫn tiềm ẩn một số rủi ro sức khỏe mà cần phải tránh. Thứ nhất, người sử dụng cần mặc bộ đồ bảo hộ kín và đội mũ bảo hiểm có kính che mặt để được bảo vệ khỏi các hạt bụi bay; thứ hai, việc bảo vệ thính giác là rất quan trọng. Luồng không khí nén cao áp kết hợp với quá trình bay hơi của CO2 tạo ra mức độ tiếng ồn rất cao trong quá trình sử dụng. Do đó, việc sử dụng phương pháp phun đá khô CO₂ không nên thực hiện ngoài trời, vì các tòa nhà lân cận sẽ phải chịu tác động của ô nhiễm tiếng ồn đáng kể. Tốt nhất, quá trình phun đá khô CO₂ nên được thực hiện trong các phòng được cách âm và thông gió đặc biệt.

    Bảo vệ môi trường

    Chi phí bổ sung của phương pháp phun đá khô CO₂ có thể đáng đầu tư đối với các xưởng sản xuất phải chịu mức phí xử lý nước thải cao. Vì hầu như không có nước thải được tạo ra, chi phí bảo trì cho các bộ tách nước và thiết bị tách kết tụ có thể được giảm đáng kể. Cuối cùng, phương pháp phun đá khô CO₂ gây hại cho môi trường ít hơn đáng kể so với các phương pháp khác. Ngay cả CO2 cần thiết cho quá trình phun đá khô CO₂ cũng là sản phẩm phụ từ ngành công nghiệp hóa chất hoặc nhà máy điện và không cần phải sản xuất riêng biệt cho quá trình phun đá khô CO₂.

    Car workshop dry ice blasting

    Phun đá khô CO₂

    Đá khô CO₂ là một quy trình phun hạt hiệu quả để loại bỏ các lớp bẩn cứng đầu trên nhiều loại vật liệu nền. Làm sạch bằng đá khô CO₂ cũng đã chứng minh hiệu quả của mình trong các xưởng ô tô hoặc xưởng phục hồi, đặc biệt trên các bề mặt phức tạp và nhạy cảm – từ làm sạch nội thất xe hơi đến làm sạch khoang động cơ và công tác phục hồi xe cổ điển. Ưu điểm chính của công nghệ này là nó làm sạch mà không để lại bất kỳ chất thải nào, chẳng hạn như nước thải, hóa chất hoặc tác nhân phun.

    Tìm hiểu thêm

    Hệ thống rửa linh kiện và máy làm sạch phụ tùng

    Ngoài các hệ thống làm sạch áp lực cao và phun đá khô CO₂, các hệ thống rửa và máy làm sạch phụ tùng cũng đã chứng minh tính hữu ích trong các xưởng ô tô để làm sạch các bộ phận của động cơ, hộp số và hệ thống truyền động. Đối với các máy này, các máy làm sạch phụ tùng bằng tay được phân biệt với các hệ thống rửa bộ phận tự động.

    Rửa tay các bộ phận

    Máy giặt thủ công bao gồm các bồn giặt sử dụng chất tẩy rửa trong một hệ thống kín. Sau khi máy được bật, chất tẩy rửa được bơm bằng bơm điện qua bàn chải rửa kết nối với ống dẫn, cho phép người dùng dễ dàng làm sạch các bộ phận động cơ và hộp số bẩn và bám dầu. Phần bẩn sau đó được làm sạch thủ công bằng bàn chải rửa chứa dung dịch. Dung dịch sau đó chảy từ bồn rửa vào bộ lọc, trước khi được bơm qua bàn chải rửa một lần nữa. Sau khi bộ phận đã được làm sạch, có thể để nó trong chậu rửa trong vài phút để ráo nước. Sau đó, nó đã sẵn sàng để cài đặt ngay lập tức.

    Hệ thống này có ưu điểm là lượng chất tẩy rửa bị mất đi rất ít. Chỉ có sự mất mát do bay hơi là điều có thể dự kiến, và điều này có thể dễ dàng bù đắp bằng cách thỉnh thoảng bổ sung dung dịch làm sạch. Việc làm sạch cũng có thể được thực hiện theo yêu cầu. Thậm chí có thể rửa các bộ phận nhỏ bằng cách sử dụng giỏ rửa chuyên dụng và bàn chải rửa góc nhỏ. Để phục vụ mục đích này, một số máy giặt thậm chí còn được trang bị chức năng "vòi nước", trong đó dung dịch giặt được phun ra qua một vòi nước có thể điều chỉnh thay vì qua bàn chải giặt. Điều này giúp việc làm sạch ngay cả những bộ phận nhỏ nhất của xe trở nên dễ dàng.

    Biological parts cleaners

    Máy làm sạch phụ tùng sinh học

    Tùy thuộc vào tần suất giặt, chất tẩy rửa trong máy làm sạch phụ tùng phải được thay thế định kỳ. Điều này tốn kém và mất nhiều thời gian, vì phải xử lý lên đến 100 lít chất tẩy rửa. Trong các hệ thống rửa linh kiện hiện đại, chất tẩy rửa được xử lý sinh học qua đêm trong bể lưu trữ của hệ thống rửa linh kiện. Trong quá trình này, chất tẩy rửa bị ô nhiễm được đưa qua một lớp vải bông được cấy vi khuẩn đặc biệt nằm dưới bồn rửa. Vi khuẩn tách khỏi lớp vải và sử dụng enzym để phân hủy dầu mỡ trong chất tẩy rửa. Sau khoảng 12 giờ, điều này dẫn đến việc tạo ra chất tẩy rửa được tái sinh hoàn toàn. Quá trình tái tạo này được thúc đẩy nhanh hơn nữa nhờ hệ thống sưởi ấm tự động trong bể. Điều này có tác dụng bổ sung: Chất tẩy rửa ấm giúp loại bỏ dầu mỡ, sáp và các chất bẩn khác trên các bộ phận ô tô bẩn một cách nhanh chóng hơn.

    Các giá rửa tay bằng tay có chu trình làm sạch sinh học là lựa chọn lý tưởng cho các xưởng sản xuất nhỏ cần rửa các bộ phận thỉnh thoảng. Vì các máy móc được trang bị bánh xe, chúng có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu trong xưởng sản xuất nơi cần thực hiện việc rửa. Trên hết, những máy móc này còn được đặc trưng bởi chi phí bảo trì thấp.

    Automatic parts washing

    Rửa tự động các bộ phận

    Trong các xưởng sửa chữa ô tô quy mô lớn có lượng công việc sửa chữa lớn, việc làm sạch bộ phận phải nhanh chóng và hiệu quả. Hệ thống rửa tự động các bộ phận giúp đạt được năng suất yêu cầu khi thực hiện sửa chữa. Tương tự như giặt tay, các bộ phận cần làm sạch trước tiên được đặt vào giỏ giặt. Bồn rửa sau đó được đóng kín hoàn toàn bằng nắp và quá trình làm sạch có thể bắt đầu. Tương tự như máy rửa chén, các bộ phận được rửa bằng các đầu phun áp lực cao quay tròn và các chất tẩy rửa chuyên dụng. Trong một số máy giặt, giỏ giặt quay qua các vòi phun cố định. Tùy thuộc vào loại và kích thước của hệ thống rửa linh kiện, nhiệt độ, áp suất vòi phun và thời gian của quá trình rửa cũng có thể được điều chỉnh thông qua các chương trình rửa. Trong trường hợp vết bẩn cứng đầu, các chất tẩy rửa đặc biệt cũng được sử dụng kết hợp với nhiệt độ cao lên đến 80 °C. Có các loại chất tẩy rửa phổ thông hoặc chất tẩy rửa đặc biệt cho mọi loại bẩn. Việc sử dụng và quy định về chúng nên được thực hiện một cách đơn giản nhất có thể thông qua hệ thống rửa linh kiện để tránh việc sử dụng liều lượng không chính xác hoặc quá mức.

    Ưu điểm của việc rửa tự động các bộ phận:

    Hệ thống rửa phụ tùng ô tô quy mô lớn có khả năng rửa hơn 100 kilogram phụ tùng trong một chu kỳ rửa, đồng thời thiết kế cạnh tải thấp của nó cũng giúp đảm bảo an toàn và thoải mái cho nhân viên. Vì vậy, việc rửa tự động các bộ phận là rất hiệu quả. Điều này đặc biệt hiệu quả về mặt chi phí đối với các công ty phải rửa hàng trăm kilogram phụ tùng xe hơi mỗi ngày. Đặc biệt, việc xử lý định kỳ chất tẩy rửa và bảo dưỡng hệ thống rửa bộ phận, chẳng hạn như thay thế bộ lọc và làm sạch bể chứa, là những yếu tố cần xem xét liên quan đến khấu hao. Để kéo dài tuổi thọ của chất tẩy rửa, một số máy rửa phụ tùng có thể được trang bị một "bộ lọc bọt". Máy hút dầu vận chuyển bất kỳ dầu nào nổi trên chất tẩy rửa vào khay bắt dầu. Dầu được tách ra theo cách này sau đó có thể được xử lý với lượng nhỏ hơn nhiều.

    Làm sạch bộ phận bằng sóng siêu âm

    Làm sạch bằng sóng siêu âm là một phương pháp đặc biệt thân thiện với môi trường để làm sạch các bộ phận. Trong quá trình này, các bộ phận bẩn được đặt vào dung dịch tẩy rửa ấm nhẹ và được tiếp xúc với sóng siêu âm tần số cao. Quá trình này tạo ra hàng tỷ bong bóng xâm thực trong chất lỏng, những bong bóng này nổ tung và tách bụi bẩn khỏi bề mặt của các bộ phận. Thông thường, quá trình này được thực hiện mà không sử dụng hóa chất mạnh hoặc các chất phụ gia cơ học. Ngay cả bụi bẩn bám chặt trên các bề mặt nhỏ có lỗ rỗng cũng có thể được loại bỏ khỏi bề mặt theo cách này. Tuy nhiên, phương pháp này không hoàn toàn không sử dụng hóa chất. Để tăng cường hiệu quả làm sạch, một số nhà sản xuất thiết bị cung cấp các chất tẩy rửa đặc biệt. Khi kết hợp với hệ thống sưởi ấm cho bồn siêu âm, điều này giúp giảm đáng kể thời gian rửa. Điều này có thể rất quan trọng, đặc biệt đối với các xưởng sửa chữa có lượng công việc lớn.

    Bồn rửa siêu âm lớn có khả năng làm sạch các bộ phận động cơ và bánh xe hoàn chỉnh. Để làm điều này, các máy này có dung tích giặt lên đến hàng trăm lít. Đối với các máy móc lớn, các bộ phận thường được nâng lên bằng thiết bị nâng thủy lực. Thiết bị này hạ giỏ chứa các bộ phận xuống bể siêu âm và nâng nó ra khỏi bể sau khi rửa. Nước giặt có thể sử dụng cho khoảng 400 lần giặt. Mặc dù các bộ phận đã rất sạch sau quá trình làm sạch, nhưng nên rửa chúng dưới nước sạch trên giá rửa để loại bỏ bất kỳ cặn nước rửa nào còn sót lại.

    Các máy rửa bằng sóng siêu âm có dung tích khoảng 10 lít đã chứng minh là đặc biệt hữu ích trong các xưởng sửa chữa ô tô. Chúng được sử dụng để làm sạch các bộ phận nhỏ, chẳng hạn như vòi phun nhiên liệu hoặc các bộ phận của bộ chế hòa khí trong xe cổ điển. Tuy nhiên, chúng cũng thường được sử dụng để rửa các dụng cụ cầm tay bị bám dầu. Điều này giúp tăng cường đáng kể an toàn lao động.

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