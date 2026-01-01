Tùy thuộc vào thiết bị, hãy lựa chọn tùy chọn áp suất cao và sau đó chọn bơm áp lực cao tương thích.

Áp suất cao của bánh xe Bộ phận áp lực cao cho khu vực dưới từ bệ cửa đến gương được bao gồm trong thiết bị cơ bản của mọi sản phẩm Klean!Star.

Bánh xe/Bên hông áp suất cao Với tùy chọn này, áp suất cao ở bánh xe và áp suất cao ở bên hông luôn hoạt động đồng thời. Khách hàng của bạn vẫn nhận được kết quả làm sạch tuyệt vời. Và bạn bảo vệ ngân sách của mình.

Áp lực cao mái nhà Tùy chọn này bao gồm việc làm sạch sơ bộ mái nhà, khu vực phía trước và phía sau bằng ống áp suất cao mái nhà được lắp đặt trên máy sấy mái nhà. Bạn có thể lựa chọn giữa 2 phiên bản tùy thuộc vào hệ thống sấy mái được chọn: phiên bản mái cố định với bộ phận áp lực cao và đầu phun cố định, cũng như phiên bản mái xoay với bộ phận áp lực cao và đầu phun có thể xoay 30° về phía trước và phía sau.

Rửa gầm xe Hầu như không có khách hàng nào không tận dụng dịch vụ làm sạch kỹ lưỡng phần gầm xe của mình. Tùy chọn này giúp bạn tăng doanh số bán hàng.