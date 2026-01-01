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    Klean!Star - CÓ ĐƯỢC NHIỀU HƠN. ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU HƠN. TRỞ NÊN TỐT HƠN.

    Tận dụng tối đa trang không gian của bạn với hệ thống rửa xe Klean!Star của chúng tôi.

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    Một khoản đầu tư thận trọng

    Rất nhiều điều có thể thực hiện được. Câu hỏi luôn là liệu điều đó có hợp lý hay không. Giải pháp lớn cũng có thể quá lớn, tức là không kinh tế. Nếu việc tính toán chi phí là yếu tố quan trọng hàng đầu cho trang web của bạn, Klean!Star của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Với các tùy chọn cơ bản, bạn đã có thể cung cấp cho khách hàng nhiều hơn với chi phí đầu tư thấp.

    Hãy suy nghĩ theo những chiều hướng mới.. Klean!Star của chúng tôi mang đến cho bạn không gian rộng hơn ở khu vực gương và bánh xe, giúp việc lên xuống xe trở nên dễ dàng hơn. Và giữa quá trình vào và ra, bạn sẽ trải nghiệm nhiều khía cạnh mới khác của công nghệ rửa.

    Áp lực ngày càng gia tăng từ mọi phía.

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    Áp suất cao tùy chỉnh.

    Tùy thuộc vào thiết bị, hãy lựa chọn tùy chọn áp suất cao và sau đó chọn bơm áp lực cao tương thích.

    Áp suất cao của bánh xe Bộ phận áp lực cao cho khu vực dưới từ bệ cửa đến gương được bao gồm trong thiết bị cơ bản của mọi sản phẩm Klean!Star.

    Bánh xe/Bên hông áp suất cao Với tùy chọn này, áp suất cao ở bánh xe và áp suất cao ở bên hông luôn hoạt động đồng thời. Khách hàng của bạn vẫn nhận được kết quả làm sạch tuyệt vời. Và bạn bảo vệ ngân sách của mình.

    Áp lực cao mái nhà Tùy chọn này bao gồm việc làm sạch sơ bộ mái nhà, khu vực phía trước và phía sau bằng ống áp suất cao mái nhà được lắp đặt trên máy sấy mái nhà. Bạn có thể lựa chọn giữa 2 phiên bản tùy thuộc vào hệ thống sấy mái được chọn: phiên bản mái cố định với bộ phận áp lực cao và đầu phun cố định, cũng như phiên bản mái xoay với bộ phận áp lực cao và đầu phun có thể xoay 30° về phía trước và phía sau.

    Rửa gầm xe Hầu như không có khách hàng nào không tận dụng dịch vụ làm sạch kỹ lưỡng phần gầm xe của mình. Tùy chọn này giúp bạn tăng doanh số bán hàng.

    Nhẹ nhàng và hiệu quả

    Công nghệ đã được kiểm chứng và chứng minh hiệu quả luôn là lựa chọn hợp lý. Các chổi bên của Klean!Star của chúng tôi luôn ôm sát hình dáng thân máy và mang lại hiệu quả làm sạch thuyết phục ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Như đã được thực hiện trong nhiều năm nay tại các trạm rửa xe cổng rửa xe của chúng tôi.

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    CareTouch

    CareTouch là những chiếc cọ có hình dạng cong được làm từ polyethylene đặc biệt được xốp hóa. Chúng tôi đã lựa chọn CareTouch cho bàn chải mái nhà và bàn chải bên hông của Klean!Star để đảm bảo việc loại bỏ bụi bẩn trên Bề mặt xe một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

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    Phát hiện đường viền của các chổi bên

    Khi di chuyển về phía trước, Klean!Star đặt các chổi bên ở góc nghiêng lên đến 15° so với xe, giúp phát hiện và làm sạch khu vực phía trên một cách tối ưu. Trong chế độ lùi, các chổi bên được điều chỉnh xuống tương ứng để làm sạch khu vực bệ cửa một cách tối ưu.

    Không có nhiệm vụ nào là quá lớn đối với chúng tôi.

    Việc rửa bánh xe luôn là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của dịch vụ rửa xe.

    Với Klean!Star, chúng tôi giới thiệu một nguyên lý hoàn toàn mới cho việc rửa bánh xe: máy rửa bánh xe dạng kéo thẳng. Nó cũng tiếp cận các bánh xe của các phương tiện không được đặt chính giữa trong hệ thống rửa xe cổng.

    Ngay cả đối với các phương tiện có chiều rộng bánh xe hẹp và xe nhỏ, máy rửa bánh xe dạng kéo của chúng tôi luôn có đủ khoảng cách kéo dài. Máy rửa bánh xe có sẵn với hoặc không có áp suất cao.

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    Sự sạch sẽ thôi là chưa đủ.

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    Trở lại đường viền với một góc

    Máy sấy mái có thể xoay +/- 30° theo hình dáng của xe. Kết quả là quá trình sấy khô diễn ra nhanh hơn và hiệu quả hơn ở cả khu vực phía trước và phía sau.

    Như trước đây, nhưng tốt hơn nhiều Máy sấy của chúng tôi theo dõi đường viền và đạt được hiệu quả sấy khô xuất sắc nhờ lưu lượng không khí lớn.

    Một ngoại hình tốt là điều thuyết phục.

    Kỹ năng và ngoại hình tốt luôn tạo ấn tượng tốt.

    Hãy cho khách hàng của bạn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng họ có thể mong đợi nhiều hơn từ Klean!Star của bạn. Còn nhiều nữa. Quyết định là của bạn.. Bạn quyết định Klean!Star của bạn trông như thế nào. Chọn thiết kế tiêu chuẩn của Kärcher hoặc màu sắc yêu thích của bạn từ 4 màu tiêu chuẩn cho khung và cửa. Sau đó, hãy chọn một trong hai thiết kế cửa trước.

    Tập trung vào tính năng Tùy thuộc vào trang web và mục đích sử dụng, cách đơn giản nhất có thể là lựa chọn phù hợp nhất. Đối với trạm rửa xe cổng rửa xe của bạn, đây có thể là cửa trước cơ bản đáp ứng đầy đủ các chức năng cần thiết mà không gây áp lực lên ngân sách.

    Đẹp và hiện đại: K!Thiết kế Đây là thiết kế đặc trưng của công nghệ tiên tiến: đồng nhất và rộng rãi, chất lượng cao với acrylic được dán bằng foil. Kiểu dáng độc quyền cho cả ngày và đêm, có sẵn màu đen hoặc một trong 4 màu tiêu chuẩn.

    Hiện đại và an toàn: Đèn LED Đối với cửa trước cơ bản cũng như dòng thiết kế K!Design, bạn có thể lựa chọn đèn LED lớn và rộng: bên trái, bên phải hoặc cả hai bên. Hoặc không có gì cả.

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    VehiclePro Klear!Line - Các chất tẩy rửa phù hợp cho hệ thống cổng rửa xe

    Hoàn chỉnh, chuyên nghiệp và độc quyền Với tư cách là nhà điều hành của một trạm rửa xe cổng rửa xe, hệ thống mới VehiclePro Klear!Line Cung cấp cho bạn thế hệ mới nhất của các chất tẩy rửa sáng tạo, mang lại kết quả rửa và sấy hoàn hảo cùng thời gian rửa tối ưu với chi phí thấp. Mới Klear!Khô có nghĩa là kết quả sấy khô tốt. Klear!BrushKlear!Foam Hỗ trợ quá trình sấy khô. Sản phẩm mới Klear!Glow mang lại độ bóng cao cùng khả năng bảo vệ lâu dài với hiệu ứng chảy tràn.

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    Sạch sẽ, an toàn và tươi mới Tất cả VehiclePro Klear!Line Các sản phẩm là dung dịch tẩy rửa siêu cô đặc và cực kỳ tiết kiệm khi sử dụng. Các chất tẩy rửa mới đảm bảo kết quả rửa sạch hoàn hảo ngay cả với các chi tiết phức tạp của xe. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mùi hương đặc trưng của khái niệm mùi hương mới của Kärcher cũng góp phần tạo nên sự sạch sẽ hoàn hảo. Hệ thống mã màu đảm bảo an toàn khi bổ sung hàng: Các chất tẩy rửa có màu sắc tương tự như nhãn trên thùng chứa và bơm định lượng trong hệ thống. Điều này loại trừ mọi sai sót. Cũng như về nguồn cung. Sử dụng Công cụ tự động đặt hàng lại thông qua Kärcher Fleet để bạn luôn có đủ chất tẩy rửa trong kho.

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    VehiclePro Klear!Line

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