Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn | Kärcher

    Black cylindrical brush roller with red bristles, designed for cleaning devices, on a white background.

    Bàn chải con lăn

    Mã đơn hàng: 6.906-644.0

    Lông cứng màu đỏ (ví dụ: đối với phớt kim).
    Yêu cầu báo giá