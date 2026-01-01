Bàn chải con lăn | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
(mm)
356
cấp độ cứng
Cứng
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Đỏ
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.287
Kích thước (D x R x C) (mm)
356 x 61 x 61
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com