Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn | Kärcher

    Black cylindrical brush with bristles spiralling around it, designed for cleaning purposes.

    Bàn chải con lăn

    Mã đơn hàng: 8.634-050.0

    Lông mềm, màu đen tiêu chuẩn. Cần có 2 bàn chải.
    Yêu cầu báo giá