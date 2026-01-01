Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải hút | Kärcher

    Black Kärcher vacuum brush attachment with bristles, angled design, on a white background.

    Bàn chải hút

    Mã đơn hàng: 6.903-862.0

    Bàn chải hút xoay (DN 35) với lông bàn chải tự nhiên (lông bò). Kích thước lông 70x45 mm. Chỉ dùng cho máy hút bụi CV và NT.
    Yêu cầu báo giá