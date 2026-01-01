Bàn chải hút | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.903-862.0Bàn chải hút xoay (DN 35) với lông bàn chải tự nhiên (lông bò). Kích thước lông 70x45 mm. Chỉ dùng cho máy hút bụi CV và NT.
Kích thước (D x R x C) (mm)
115 x 50 x 70
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng (mm)
70
Trọng lượng (Kg)
0.056
Màu sắc
Đen
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.056
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm