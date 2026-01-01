Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải hút | Kärcher

    Black Kärcher vacuum brush attachment with bristles, angled design, on a white background.

    Bàn chải hút

    Mã đơn hàng: 6.903-887.0

    Chổi hút xoay (nhựa DN 32) có lông PA, 70x45 mm. Chỉ dành cho máy hút bụi BV và T.
    Yêu cầu báo giá