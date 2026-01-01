Bàn chải hút | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.903-887.0Chổi hút xoay (nhựa DN 32) có lông PA, 70x45 mm. Chỉ dành cho máy hút bụi BV và T.
Kích thước (D x R x C) (mm)
115 x 70 x 43
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng (mm)
70
Trọng lượng (Kg)
0.05
Màu sắc
Đen
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
32
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.053
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm