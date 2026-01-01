Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bình phun tạo bọt Advanced | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a black handle attached to a translucent white bottle, isolated on a white background.

    Bình phun tạo bọt Advanced

    Mã đơn hàng: 6.394-968.0

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