Bình phun tạo bọt Advanced | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Loại béc phun tiêu chuẩn ( )
25
Áp lực tối đa (bar)
300
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 60
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.786
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com