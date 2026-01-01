Bộ chuyển đổi thẳng cho đầu phun góc cạnh | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 5.321-992.0Có thể gắn vào tất cả các đầu phun góc cạnh thu nhỏ. Chuyển đổi một đầu phun góc thu nhỏ thành đầu phun thẳng.
Kích thước (D x R x C) (mm)
44 x 12 x 12
Trọng lượng (Kg)
0.005
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.005
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com