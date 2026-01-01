Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi thẳng cho đầu phun góc cạnh | Kärcher

    Metal connector with threaded ends and a central grooved section, isolated on a white background.

    Bộ chuyển đổi thẳng cho đầu phun góc cạnh

    Mã đơn hàng: 5.321-992.0

    Có thể gắn vào tất cả các đầu phun góc cạnh thu nhỏ. Chuyển đổi một đầu phun góc thu nhỏ thành đầu phun thẳng.
    Yêu cầu báo giá