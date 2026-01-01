Bộ đầu hút DN35: đầu hút khe, đầu hút vải bọc, bàn chải hút, ID 35 | Kärcher

Mã đơn hàng : 2.860-116.0

Bộ đầu hút cho tất cả máy hút bụi NT với các phụ kiện DN 35 bao gồm dụng cụ cho khe, dụng cụ cho vải, bàn chải tròn (x3). Bộ đầu hút này phù hợp với tất cả các máy hút bụi khô và máy hút bụi khô ướt của Kärcher.