Bộ hút bùn bổ sung | Kärcher

Bộ hút bùn phù hợp để hút các loại chất bẩn như bùn, cát, bụi bẩn, rong rêu và đá có kích thước lên đến 20 mm. Khi được kết nối với ống cao áp của máy phun rửa cao áp Kärcher, chúng có thể được sử dụng như một máy bơm chất bẩn. Bộ hút bùn mạnh mẽ xử lý khối lượng chất bẩn từ 8.000 đến 18.000 lít mỗi giờ. Với kết nối M 22 × 1.5 cho ống cao áp. Ống hút dài 3,6 mét với NW 37, thích hợp cho máy tẩy rửa áp lực cao với kích thước vòi ≤ 050 (phiên bản tiêu chuẩn 6.415-935.0 được lắp đặt). Đối với chất tẩy rửa áp lực cao có kích thước đầu phun 040, vui lòng sử dụng đầu phun 6.415-934.0. Đối với chất tẩy rửa áp lực cao có kích thước đầu phun 060, vui lòng sử dụng đầu phun 6.415-936.0.