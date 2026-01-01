Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ hút bùn bổ sung | Kärcher

    Coiled turquoise hose with black connector and brass fitting, set against a white background.

    Bộ hút bùn bổ sung

    Mã đơn hàng: 2.641-798.0

    Để kết nối với ống áp lực cao của máy làm sạch áp suất cao Kärcher: Bộ hút bùn mạnh mẽ được trang bị thêm máy làm sạch áp suất cao cho máy bơm chất bẩn.
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