Bộ lọc bảo vệ động cơ, 5 Unit, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.414-611.0Bộ lọc bảo vệ động cơ, lông cừu có thể tháo rời, có thể thay thế khi bị bẩn nhiều.
Kích thước (D x R x C) (mm)
80 x 80 x 26
Số lượng (Unit)
5
Trọng lượng (Kg)
0.005
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.005
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm