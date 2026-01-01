Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc bảo vệ động cơ, 5 Unit, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15 | Kärcher

    Several white, round felt pads stacked together, with one separate pad lying flat on a white background.

    Bộ lọc bảo vệ động cơ, 5 Unit, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15

    Mã đơn hàng: 6.414-611.0

    Bộ lọc bảo vệ động cơ, lông cừu có thể tháo rời, có thể thay thế khi bị bẩn nhiều.
    Yêu cầu báo giá