Bộ lọc có nếp gấp khô | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.904-367.0Bộ lọc có nếp gấp phẳng khô được làm từ vật liệu sợi xenlulo có nhãn màu xanh lá cây. Thích hợp để hút bụi mịn và bụi thô từ lớp bụi L và M.
Kích thước (D x R x C) (mm)
140 x 57 x 240
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.215
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.215
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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