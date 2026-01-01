Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc có nếp gấp khô | Kärcher

    Rectangular Kärcher vacuum filter with grey frame and pleated white paper. Label displays Kärcher branding and product details.

    Bộ lọc có nếp gấp khô

    Mã đơn hàng: 6.904-367.0

    Bộ lọc có nếp gấp phẳng khô được làm từ vật liệu sợi xenlulo có nhãn màu xanh lá cây. Thích hợp để hút bụi mịn và bụi thô từ lớp bụi L và M.
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