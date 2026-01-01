Bộ lọc có nếp gấp khô | Kärcher

Thích hợp cho tất cả các kiểu máy hút bụi khô ướt NT Tact và Ap một động cơ của Kärcher và được làm từ vật liệu sợi xenlulo: Bộ lọc khô xếp nếp phẳng có mức độ tách bụi ấn tượng là 99,9%, chứng nhận cho các loại bụi L và M và lý tưởng để hút bụi khô mịn một cách an toàn và chất bẩn thô. Mô hình Dry có nhãn màu xanh lục để tránh nhầm lẫn với các bộ lọc khác. Nếu chất lỏng được hút vào, bộ lọc phải được làm khô sau khi sử dụng để duy trì sức hút của nó.

Làm từ chất liệu sợi xenlulo Rất tiết kiệm chi phí để duy trì.