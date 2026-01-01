Bộ lọc khí thải tiêu chuẩn, 3 Unit, BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.414-802.0Bộ lọc khí thải tiêu chuẩn và bộ khuếch tán để giảm lượng khí lọc. Làm bằng bọt.
Kích thước (D x R x C) (mm)
165 x 70 x 60
Số lượng (Unit)
3
Trọng lượng (Kg)
0.019
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.025
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm