Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc khí thải tiêu chuẩn, 3 Unit, BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17 | Kärcher

    Three rectangular black foam pads arranged side by side on a white background.

    Bộ lọc khí thải tiêu chuẩn, 3 Unit, BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17

    Mã đơn hàng: 6.414-802.0

    Bộ lọc khí thải tiêu chuẩn và bộ khuếch tán để giảm lượng khí lọc. Làm bằng bọt.
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