Bộ ống dẫn điện NW | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Chiều dài (m)
2.5
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.674
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.692
Kích thước (D x R x C) (mm)
420 x 370 x 90
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com