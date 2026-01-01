Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ ống dẫn điện NW | Kärcher

    Coiled black Kärcher suction hose with ribbed texture and connectors on both ends, isolated on white background.

    Bộ ống dẫn điện NW

    Mã đơn hàng: 2.889-136.0

    Ống hút 4 m với chốt cài mới và nẹp chặt.
    Yêu cầu báo giá