Bộ ống hút bằng thép không gỉ NW35 55 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.889-192.0Bộ ống hút bằng thép không gỉ (2 × 0,55 m)
Kích thước (D x R x C) (mm)
551 x 80 x 39
Chiều dài (mm)
550
Số lượng (Unit)
2
Trọng lượng (Kg)
0.561
Màu sắc
Bạc
Vật liệu
Thép không gỉ
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.568
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm