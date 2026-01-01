Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ ống hút bằng thép không gỉ NW35 55 | Kärcher

    Two silver extension tubes placed parallel on a white background.

    Bộ ống hút bằng thép không gỉ NW35 55

    Mã đơn hàng: 2.889-192.0

    Bộ ống hút bằng thép không gỉ (2 × 0,55 m)
    Yêu cầu báo giá