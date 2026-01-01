Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ ống hút DN35 505mm | Kärcher

    Two grey Kärcher extension tubes placed parallel on a white background.

    Bộ ống hút DN35 505mm

    Mã đơn hàng: 2.889-218.0

    Bộ ống hút bằng nhựa, NW 35, màu xám, 2 phần, mỗi phần 0,5 mét.
    Yêu cầu báo giá