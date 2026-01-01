Bộ ống hút, mạ crom | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.902-074.0Ống hút, kim loại, mạ crom, NW 35. Chiều dài: 0,5 mét.
Kích thước (D x R x C) (mm)
505 x 40 x 40
Chiều dài (mm)
505
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Bạc
Vật liệu
Thép, mạ crôm
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.26
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm