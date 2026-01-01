Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ ống hút, mạ crom | Kärcher

    Silver cylindrical metal tube, angled diagonally on a white background.

    Bộ ống hút, mạ crom

    Mã đơn hàng: 6.902-074.0

    Ống hút, kim loại, mạ crom, NW 35. Chiều dài: 0,5 mét.
    Yêu cầu báo giá