Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ ống NW35 2.5m | Kärcher

    Coiled grey hose with black and yellow connectors at each end, designed for Kärcher equipment.

    Bộ ống NW35 2.5m

    Mã đơn hàng: 2.889-134.0

    Ống hút 2.5 m với chốt cài mới và nẹp chặt.
    Yêu cầu báo giá