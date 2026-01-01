Bộ ống NW35 2.5m | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Chiều dài (m)
2.5
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Phiên bản
Tiêu chuẩn
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (Kg)
0.641
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.66
Kích thước (D x R x C) (mm)
430 x 380 x 90
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com