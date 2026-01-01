Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ ống NW35 4.0m | Kärcher

    Coiled grey Kärcher suction hose with black and yellow connectors on a white background.

    Bộ ống NW35 4.0m

    Mã đơn hàng: 2.889-135.0

    Ống hút 4 m với chốt cài mới và nẹp chặt.
    Yêu cầu báo giá