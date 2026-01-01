Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ tay cầm cong cho NW35 1K | Kärcher

    Grey curved nozzle attachment for a Kärcher vacuum cleaner, featuring a smooth surface and engraved text.

    Bộ tay cầm cong cho NW35 1K

    Mã đơn hàng: 2.889-199.0

    Tay cầm cong bằng nhựa, màu xám, có hệ thống kẹp C-35.
    Yêu cầu báo giá