Bộ tay cầm cong cho NW35 1K | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.889-199.0Tay cầm cong bằng nhựa, màu xám, có hệ thống kẹp C-35.
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Vật liệu
Nhựa
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (Kg)
0.098
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.105
Kích thước (D x R x C) (mm)
295 x 85 x 51
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com