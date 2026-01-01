Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cartridge filter packaged PES | Kärcher

    White cylindrical pleated filter with black rubber edges, viewed against a plain background.

    Cartridge filter packaged PES

    Mã đơn hàng: 2.889-219.0

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