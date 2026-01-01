Cartridge filter packaged PES | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Kích thước (D x R x C) (mm)
120 x 120 x 113
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.155
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.205
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm