Chèn đầu phun dòng phẳng, S | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.574-031.0Chèn đầu phun để điều chỉnh luồng không khí
Kích thước (D x R x C) (mm)
103 x 35 x 35
Trọng lượng (Kg)
0.165
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.165
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com