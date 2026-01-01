Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Chèn đầu phun dòng phẳng, XXL | Kärcher

    Metal and black cylindrical component with threaded section, likely part of a Kärcher high-pressure cleaner.

    Chèn đầu phun dòng phẳng, XXL

    Mã đơn hàng: 4.574-032.0

    Chèn đầu phun để điều chỉnh luồng không khí
    Yêu cầu báo giá