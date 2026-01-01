Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Combination nozzle RD 270+ | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with a yellow lever, featuring a black and grey design on a white background.

    Combination nozzle RD 270+

    Mã đơn hàng: 2.860-278.0

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