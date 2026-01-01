Đầu hút đa năng khô và ướt | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.906-384.0

Đầu hút nhôm đa ​​năng với chiều rộng làm việc 370 mm. Với con lăn bên có thể điều chỉnh độ cao, dải chổi quét (6.903-064.0) và lưỡi cao su chịu dầu (6.903-081.0). Chỉ dành cho máy hút bụi khô và ướt NT.