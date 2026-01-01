Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu hút kết hợp, khô | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with adjustable settings, angled view on white background.

    Đầu hút kết hợp, khô

    Mã đơn hàng: 6.906-511.0

    Dụng cụ sàn kết hợp có chức năng chuyển đổi, bằng nhựa (272 mm). Với tấm đế bằng thép không gỉ, bộ bắt ren 6.905-417.0 và kết nối DN 35.
    Yêu cầu báo giá