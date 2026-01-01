Đầu hút kết hợp, khô | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.906-511.0Dụng cụ sàn kết hợp có chức năng chuyển đổi, bằng nhựa (272 mm). Với tấm đế bằng thép không gỉ, bộ bắt ren 6.905-417.0 và kết nối DN 35.
Kích thước (D x R x C) (mm / )
270 x 160 / 75
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng (mm)
270
Màu sắc
Đen
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.498
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm