Đầu hút kết hợp, khô | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.906-511.0

Dụng cụ sàn kết hợp có chức năng chuyển đổi, bằng nhựa (272 mm). Với tấm đế bằng thép không gỉ, bộ bắt ren 6.905-417.0 và kết nối DN 35.