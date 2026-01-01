Đầu hút kết hợp | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.889-129.0Đầu hút sàn bằng nhựa, ID 35 và có thể chuyển đổi.
Kích thước (D x R x C) (mm)
278 x 260 x 68
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng (mm)
280
Trọng lượng (Kg)
0.655
Màu sắc
Xám
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.699
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm