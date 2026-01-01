Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu hút kết hợp | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with a yellow lever, featuring a black and grey design on a white background.

    Đầu hút kết hợp

    Mã đơn hàng: 2.889-129.0

    Đầu hút sàn bằng nhựa, ID 35 và có thể chuyển đổi.
    Yêu cầu báo giá