Đầu hút khe NT Tact DN 35 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.889-159.0Đầu hút khe ID 35, cho dòng Tact mới.
Kích thước (D x R x C) (mm)
225 x 40 x 40
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.052
Màu sắc
Màu than
Chiều dài (mm)
225
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.057
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm