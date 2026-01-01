Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu hút khe NT Tact DN 35 | Kärcher

    Grey Kärcher vacuum cleaner crevice tool with a narrow, elongated design on a white background.

    Đầu hút khe NT Tact DN 35

    Mã đơn hàng: 2.889-159.0

    Đầu hút khe ID 35, cho dòng Tact mới.
    Yêu cầu báo giá