Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu hút khe | Kärcher

    Black Kärcher crevice nozzle on a white background, featuring a narrow, elongated design for reaching tight spaces.

    Đầu hút khe

    Mã đơn hàng: 6.903-033.0

    Dụng cụ hút khe bằng nhựa (DN 40) để hút bụi trong các kẽ hở và ngóc ngách. Chiều dài: 290 mm.
    Yêu cầu báo giá