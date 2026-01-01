Đầu hút khe | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.903-403.0Dụng cụ hút khe bằng nhựa (DN 32) cho máy hút bụi khô công nghiệp để hút bụi trong các kẽ hở và ngóc ngách.
Kích thước (D x R x C) (mm)
195 x 34 x 34
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.03
Màu sắc
Đen
Chiều dài (mm)
210
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
32
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.031
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm