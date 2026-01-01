Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu hút khe | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner crevice tool on a white background.

    Đầu hút khe

    Mã đơn hàng: 6.906-240.0

    Dụng cụ hút khe bằng nhựa (DN 35) để hút bụi trong các kẽ hở và ngóc ngách. Chiều dài: 250 mm.
    Yêu cầu báo giá