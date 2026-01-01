Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu hút sàn khô và ướt Adv | Kärcher

    Two grey Kärcher floor nozzles with yellow accents, featuring bristles and a connector for attachment.

    Đầu hút sàn khô và ướt Adv

    Mã đơn hàng: 2.889-152.0

    Đầu hút sàn khô và ướt rộng 360 mm với các miếng chèn, lưỡi hút dễ thay đổi.
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